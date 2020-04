Luego de varios meses alejada de los medios, Leevon Kennedy volvió a la polémica tras ser acusada de robar en un supermecardo de la Ciudad de Buenos Aires. Además, trascendió que atraviesa una delicada situación económica y que sería desaloja de su departamento, sin embargo ella desminitió todo.

En medio de la cuarentena, la mujer que se hizo conocida por decir que es hija ilegítima del expresidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy y Marilyn Monroe fue vista a la salida de un comercio en Recoleta y tras ser acusada por los vecinos, la policía encontró entre sus prendas algunos alimentos.

.

El episodio fue registrado en video por un transeunte que filmó lo ocurrido. Tras el escándalo mediático, en cuanto a su sitaución económica comentó: "Estoy como todos los argentinos. Encerrada en el departamento hace cuarenta días". En comunicación con "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD, respecto a las versiones de desalojo contó que sufrió una "estafada por la dueña y la inmobiliria" del departamento.

Desmintió su delicada situación económica.

"Entré pensando que funcionaba todo pero apenas entré no funcionaba ni el aire acondicionado. Me estafaron en la inmobiliria donde alquilé este departamento temporario por un año porque después me iba a ir a Europa", contó consultada por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

Además, relató que se trata de "un tema legal de la propietaria" ya que la estafó "por miles de dólares" y descartó que fuera desalojada. "Inicié acciones legales por estafa. Obvio que la otra parte se va a defender, pero la causa ya está en Tribunales".

Detalló también que sus abogados "presentaron el documento en la Justicia antes de que inicie la cuarentena".