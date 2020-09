En plena cuarentena por el coronavirus, Ingrid Grudke pasa su peor momento tras la muerte de su padre por Alzheimer.

La modelo se mostró angustiada al contar sobre la salud de su papá: “Mis hermanas y mi mamá me iban anticipando todo el tiempo que yo estuve en Buenos Aires de lo mal que venía mi papá. Todos los días me daban el informe. Hoy está mejor, hoy está peor. Yo venía juntando angustia y tristeza por querer ver a la persona que amas“.

Luego recordó junto a Juan Etchegoyen en "Mitre Live" cuando lo visitó en la clínica: "Yo entré con todo el protocolo. Mi papá al tener Alzheimer no nos reconocía más que con expresiones, miradas, sonrisas. Tienen lapsus de recordarte. Yo le hablé. Le dije que estaba acá, gracias por traerme. Que la iba a cuidar a mamá y que podía estar en paz. Lo miré fijo".

"Mis hermanas y mi mamá me dieron una imagen muy deteriorada de mi papá. Lo vi con mucha luz, muy radiante. Con los ojos gigantes y como que me miraba fijo. Me llevé una buena última imagen de él“, expresó con la voz entre cortada.

Ingrid Grudke junto a su padre.

Además reveló: “No me dejaron estar mucho tiempo en la clínica porque estaba en terapia intensiva. Volví y entré a la cocina de la casa de mi mamá y les dije cómo lo había visto. Egoístamente me puso alegre porque me quedé con esa imagen mientras que mis hermanas no. Sentí que papá me estaba esperando“.

Y se sinceró: “Los cinco últimos años estaba postrado en la cama y para todos era difícil verlo así. Ya cuando entendés que es una enfermedad tan cruel te vas preparando y concientizándote que es mejor que descanse“.

“Hicimos todo lo posible para que él esté bien. Pude verlo antes de irse, sobre todo en este momento que estamos viviendo por la pandemia“, finalizó.