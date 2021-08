Invitada a la mesa de Mirtha Legrand con Juana Viale, Ingrid Grudke sorprendió a todos los presentes al hablar del enriquecedor cambio físico y mental que comenzó a principios de 2020 tras la cuarentena por el coronavirus.

La conductora del programa de El Trece comenzó por la modelo debido a la comida especial que pidió a la producción: “Estoy en un plan de buena alimentación porque en septiembre, si las condiciones de los vuelos nos permiten voy a concursar en el torneo de Arnold Schwarzenegger, que es un torneo a nivel mundial”.

“Hay una categoría que se llama fitmodel, que tiene que ver con los cuerpos trabajados, entrenados, sin suplementar, o sea, lo que soy marcadita, sin usar la hipertrofia muscular”, explicó sobre el rango en el que va a competir.

"El torneo tiene diferentes disciplinas, y una categoría se llama Fit Model, que tiene que ver con el cuerpo trabajado, pero sin usar la hipertrofia muscular", continuó.

Grudke dio detalles del comienzo de su cambio de físico: “Durante la cuarentena empecé a entrenar desde mi casa con mi entrenadora, que ella sí es fisicoculturista. Al principio quería moverme, hacer algo dentro de mi casa, y lo empecé a hacer como un tema de salud”.

“Yo tengo problemas respiratorios y eso me mejoró mucho, el dormir, descansar mejor, y cada vez me sentía mejor internamente. Y ella, al ver cómo respondía mi cuerpo, los cambios, que en tres meses ya se notaban como muy marcados, me empezó a decir que yo tenía el cuerpo para esa categoría llamada Fit Model y sería bueno que te presentes”, concluyó sobre el empujón que recibió de parte de su entrenadora para comenzar a competir.

