La semana empezó con la mala noticia de la separación de Lali Espósito, que luego de cuatro años de amor, terminó su relación con Santiago Mocorrea. Tras la confirmación de la noticia de parte de Lali, surgió un rumor sobre su ex: fue visto en una sospechosa situación junto a otra chica. ¿Hubo infidelidad?

"Quiero contarles de mi boca, para evitar cualquier mal entendido o desinformación ,que con santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decision hoy", escribió en Twitter, minutos después de que Ángel De Brito diera como enigmática la primicia de su separación en "Los Ángeles de la mañana".

El tuit con la confirmación de su separación.

Tras la ratificación de la ruptura, Karina Iavícoli aseguró que al productor musical lo habían visto con una joven hace dos semanas. “Me escribió una chica diciendo que lo había visto a él conversando y como 'cercano' con otra persona en zona norte”, aseguró la panelista.

Si bien el mensaje que recibió es del 13 de septiembre, Iavícoli lo hizo público recién el lunes. "Una chica, que no me dice el nombre, me contó que lo vieron por zona norte en el auto y gente que lo conoce da por sentado que sería esa chica. La chica de la que supuestamente hablan se llama Valeria y el apellido empieza con ‘F’. Es jovencita, tendrá 25 años”, detalló.

.

Si bien Lali explicó que su separación fue en buenos términos, resulta extraño el dato sobre un nuevo romance. Resta saber en qué momento la pareja tomó la decisión de romper su relación para saber si efectivamente Mocorrea fue infiel y quizás ese haya sido el motivo de la ruptura.

Lo cierto es que la situación recuerda a una declaración de Benjamín Amadeo cuando aclaró que se había separado de justamente Lali, para cubrirse de cualquier problema cuando comenzaron a circular rumores del romance de la cantante con Mariano Martínez.