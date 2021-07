Es algo habitual encontrar a Lionel Messi en el centro de la opinión pública. Sin embargo, la obtención de la Copa América con la Selección Argentina hizo que su nombre aparezca en distintos debates aunque esta vez en su mayoría son a su favor.

Esta vez no ha sido así ya que en el programa “A la Tarde” se debatió sobre la pareja que mantiene con Antonella Roccuzzo hace más de 15 años. El futbolista y su esposa han tenido tres hijos y viven en Barcelona, a pesar de que pasan la mayoría de sus vacaciones en suelo argentino.

.

Karina Mazzocco abrió la charla sobre la relación con una pregunta dirigida a Sabrina Rojas. “¿Te gustaría tener un amor como el de Messi y Antonella?”, mencionó la conductora a una de sus panelistas. La ex pareja de Luciano Castro aclaró con contundencia: “No sabemos si el amor es tan ideal”.

“A la vista, es una pareja que me encanta y él la respeta un montón. Deben tener mil cosas y dolores de cabeza porque son humanos y no creo que sea todo tan ideal como lo vemos”, sentenció la modelo. Sin embargo, no fue la única que opinó en esa línea sobre el romance que mantienen Messi y Antonella.

Débora D’Amato mencionó al pasar algunas situaciones que atravesó la pareja y quiso dar a entender que hubo casos de infidelidad en el futbolista. “Se ven poco. Antonella mil veces la pasó mal. Hubo publicaciones que no estuvieron buenas y él se mandó las suyas”, explicó ante la atención de sus compañeros.

Al igual que el resto del panel, la periodista dejó en claro que lo que se destaca es la versión pública de ambos: “Creo que lo que idealizamos es la mirada romántica de una familia común”.

¡Mirá el debate sobre la relación entre Lionel Messi y Antonella Roccuzzo!

Antonella Roccuzzo utilizó su cuenta de Instagram para compartir una historia en la que se puede observar que realizaron un entrenamiento juntos. Si bien se mostraron a la par en lo que parece un gimnasio hogareño, los seguidores se quedaron con el detalle de que Messi todavía lleva puesta la ropa de la Selección Argentina.