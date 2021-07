Este domingo en " La Voz Argentina", se presentó Alejandra Rama Palazzo, una joven de Bernal, Buenos Aires, que interpretó "Thunderstruck" de "AC/DC". Su gran voz y personalidad al cantar sorprendió a los jurados Lali Espósito, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, pero en especial, a Soledad Pastorutti, quien fue la única en darse vuelta.

"Me quiero matar que no me di vuelta", reconoció la protagonista de "Sky Rojo". Acto seguido, la cantante de "Tren del Cielo" le pidió a la concursante que se presente. Al respecto, la participante manifestó: "Alejandra Rama, soy de zona Sur, vivo en Capital ahora y soy esto. Vine a pasarla bien y llenar de energía".

.

"Sin dudas llenaste de energía el escenario. Más allá de lo que elegiste está en vos. Me parece muy especial, no conozco a muchas mujeres que hagan lo que hacés. Estoy feliz", declaró la artista. Y agregó divertida sobre el look de Palazzo: "Está llena de tatuajes, tiene personalidad".

Tras el debut de la concursante, las redes sociales se llenaron de mensajes y de memes. Los usuarios quedaron sorprendidos por la elección de la reconocida cantante, quien suele optar por participantes que cantan folklore, como ella.