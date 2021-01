Luego de confirmar su noviazgo con Nicolás Furman, a quien conoció en un casting hace algunos años, Karina "La Princesita" se mostró muy feliz por su nueva relación y habló sobre su deseo de convertirse en madre nuevamente.

Como panelista invitada en "Los ángeles de la mañana", Ángel de Brito indagó sobre el romance de la cantante y le reclamó que no le avisó que su nuevo novio la iba pasar a buscar por el "Cantando 2020". Es que los tortolitos fueron fotografiados muy acaramelados a la salida del estudio donde se realiza el certamen de canto.

Karina "La Princesita" y su nuevo novio, Nicolás Furman.

Más adelante, el conductor le preguntó si tenía esperanzas de encontrar el amor como lo hizo con Furman ahora. “¿Tenías ganas de estar de novio?”, le consultó De Brito y ella respondió con total sinceridad: “No. Dije ‘seguramente voy a morir sola’. Pensé que no iba a querer nunca más a nadie”.

.

Por su parte, las angelitas también le preguntaron sobre la maternidad y darle un hermanito o hermanita a su hija Sol Cwirkaluk, fruto de su relación con El Polaco. “Sí, porque la veo a Sol muy grande, independiente y que no me da mucha bolilla. Igual ya quería ser mamá. Nico no tiene hijo, mirá… está bueno”, cerró enigmática.