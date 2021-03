La cuarentena por coronavirus afectó a varios sectores productivos y económicos pero uno de los más perjudicados fue el mundo artístico. Con todos los espectáculos suspendidos por ocho meses, el rubro comenzó hace algunas semanas una lenta reactivación con la reapertura de teatros y la habilitación de protocolos para volver a grabar ficciones.

Pero a los actores les cuesta remontar la difícil situación ya que conseguir trabajo estable es prácticamente imposible. Es el caso de Inés Estévez, quien reveló la complicada posición económica que padece. Inés es mamá de Vida y Cielo, fruto de su relación con Fabián Vena.

.

"Cualquier cosa que me de un poco de dinero ahora. La industria está destruida acá. Mi último trabajo fue en septiembre de 2019. Estoy viviendo de la plata de amigos y de clases, pero eso no alcanza para mantener a mis hijas. Yo mantengo a mis hijas. Y la verdad que sí... Sigo estando en graves problemas", contó en "Chicas Guapas".

Inés Estévez con sus hijas.

Además seguró que amigos y familiares le prestan dinero para poder afrontar sus gastos: "Debo un montón de plata a amigos que generosamente me ayudaron. Tengo mi casa hipotecada, dos hijas con discapacidad y ayuda por solventar".

Mantener una casa y cubrir la asistencia de dos pequeñas con discapacidad no es cosa fácil, por eso la ex protagonista de "Pequeña Victoria" se enfureció con algunas críticas que recibió por revelar su situación. "Gente cómoda en su casa, con un sueldo fijo, diciendo que el indigente se iba a ofender. No solo no me repuse, sino que hasta que la rueda se reactive la cosa sigue en déficit", analizó.

Remarcó también las diferencias que existen entre los estilos de vida de otros actores: "Hay gente que tiene un caserón en Nordelta, vivirá de otras cosas, tendrá un emprendimiento, yo no. Tengo una casa hipotecada, fui por el lado del arte. Tengo niñas con discapacidad y necesito una estructura que involucra ayuda humana que tengo que pagar".