More Rial transita uno de los peores momentos de su vida. La joven perdió su segundo embarazo, fruto de su romance con El Maxi, y con un desgarrador posteo pidió respeto por esta situación. Sin embargo, su pedido fue desobedecido por parte de la propia institución médica en la que permanece.

Así lo reveló Stefi Berardi en "LAM". La periodista reveló que un integrante de la clínica donde está hospitalizada la hija de Jorge Rial le ofreció dinero por la historia clínica de la joven de 23 años.

"Me ofrecieron plata para pasarme la historia clínica de More Rial, para ver qué estaba tomando. Me dijeron que si quería plata para contar lo que le pasaba", contó indignada la panelista de espectáculos.

Acto seguido, continuó: "Les dije que ni aunque me lo diera gratis contaría algo así. Me parece un tema muy delicado que la propia protagonista tiene que contar. De la propia clínica me ofrecieron".

.

Hasta el momento More se limitó a hablar del tema. Solo compartió su dolor a través de las redes sociales y los mensajes de apoyo de sus amigos y familiares. Lo mismo sucede con su pareja y padre, quienes quieren preservar la intimidad de este momento íntimo.

Video: ofrecían plata por la historia clínica de More Rial