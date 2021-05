Tras debutar en la pista de "La Academia", Karina La Princesita presentó a su novio Nicolás Furman y se mostró súper enamorada. Sin embargo, cuando la cantante pensó que le iban a preguntar por su presente sentimental con su pareja, se llevó una sorpresa ya que le consultaron por su ex Sergio "Kun" Agüero.

Esto sucedió en "Los Ángeles de la Mañana" cuando el conductor del ciclo disparó que una de sus panelistas es amiga del ahora ex futbolista del Manchester City. "Sí, en su momento, sabía que ella hablaba con él. No recuerdo que hayas dicho algo (malo). Así que bien, buena onda", declaró Karina.

Ante sus dichos, Ángel de Brito le consultó cómo se encontraba el deportista. Al respecto, la panelista informó: "El Kun anda bien, estamos tratando de que esta semana nos dé una nota en la radio. Ya lo hizo en otro momento".

Fue en ese entonces cuando el presentador lanzó: "¿La vio a Karina bailando?". Mientras que Karina reaccionó incómoda: "¡Ay, chicos! ¡No pregunten eso!".

"No te lo pregunté a vos, se lo pregunté a ella", contestó Ángel. "Pero es re incómodo estar acá", respondió la entrevistada.

"No, no me dijo nada. No mira mucho, está tratando de hacer las valijas. Está con el tema del fútbol", interrumpió Pía y de Brito aprovechó a preguntarle a la intérprete musical si cuando eran pareja bailaban.

Sorprendida, La Princesita disparó: "Ni me acuerdo". "Borraste todos los recuerdos. ¡Qué fuerte!", expresó el conductor. Y Karina concluyó: "Sí. Otra persona se sentaría a contar cosas súper interesantes, pero a mí no me interesa".