Luego del fallecimiento de Gerardo Rozín, "La peña de Morfi" sufrió varios cambios y uno de ellos fue su fecha de inicio. Después del programa homenaje que le hicieron al periodista, tenían planificado arrancar con la nueva conducción de Iván de Pineda pero el modelo se bajó a último momento.

Luego trascendió que Nicolás Repetto sería el nuevo conductor, pero al parecer el legendario presentador desmintió la noticia y no lo será. Por está razón, el formato de Telefe todavía no arrancó. Según informó PrimiciaYa.com, el programa arrancaría en abril, pero todavía no hay un domingo definido.

El gran problema del programa de Rozín es que Jesica Cirio no tiene un compañero para salir al aire. En su momento, le habían consultado a Zaira Nara si estaría junto a la esposa de Martín Insaurralde y ella dijo que no se sentía preparada.

Asimismo, también se barajó el nombre de Migue Granados luego del tuit que escribió justo con la muerte del productor. A pesar de eso, el comediante afirmó que no se siente listo para semejante desafío y agradeció la oportunidad.

Programa homenaje a Gerardo Rozín.

Dentro de poco, los directivos del canal definirán quién será la persona que se ponga al frente del formato y confirmarán qué día comienzan.