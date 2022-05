Felipe Pettinato vive uno de los peores momentos de su vida luego de estar en el incendio ocurrido en Belgrano, Ciudad de Buenos Aires, el lunes por la noche. El edificio, ubicado en la calle Aguilar al 2300, está en la mira de los investigadores luego del accidente. Pettinato, por su parte, fue afectado por el monóxido de carbono y está internado con custodia policial.

Según fuentes policiales, Pettinato sufrió un brote psicótico y se habla de que la persona fallecida era un amigo suyo. El incendio habría comenzado en el living del departamento "F" y rápidamente se habría propagado por el resto de los cuartos.

Según informó La Nación, el hombre que murió se trata de un reconocido neurólogo, llamado Melchor Rodrigo. La madre del fallecido confirmó que su hijo estuvo todo el día lunes en el departamento incendiado.

Felipe Pettinato, internado luego del incendio.

Hasta el momento, no se sabe la causa del incendio, pero las autoridades están esperando la mejoría de Felipe para que aporte su testimonio, clave para avanzar con la causa. El hijo del conductor no está imputado ni detenido, pero de todas formas debe declarar.

"Se desplegó un operativo muy grande porque había mucha carga de fuego y de humo, pero por suerte la evacuación fue en orden y se pudo bajar a la gente”, indicó a TN el titular del SAME Alberto Crescenti.

Roberto Pettinato, muy criticado por sus palabras sobre Felipe Pettinato y el incendio

En su programa de radio, Pettinato expresó que Felipe estaba "bien", aunque su discurso fue muy criticado en redes como también por periodistas, a quienes les molestó la utilización de la palabra "desopilante" para adjetivar el trágico hecho.

"Les voy a contar lo que son las pequeñas desgracias de la vida cotidiana, de la vida ordinaria. Yo me levanté a la mañana para hacer el programa, empecé a hablar con el productor, y me enteré de una cosa desopilante porque me enteré a esa hora. Creo, dicen por ahí, que hubo un muerto y tres heridos. En fin. Etc, etc, etc. Obviamente, yo no voy a creer en la prensa porque está infectada del amarillismo de toda la vida. Entonces, no puedo creer en eso", indicó en "Mañana de Sol".

"¿Ustedes dirán por qué no voy a verlo a Felipe? Porque encima estoy en casa con Covid. Es una cosa desopilante. ¿Qué vamos a hacer? Por favor, crean el 30 por ciento de lo que vaya a decir la prensa amarilla, porque ahora van a hacerse la gran fiesta sanguinaria", dijo.