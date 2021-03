En plena investigación por la muerte de Diego Maradona, trascendió lo que declaró Gianinna en la fiscalía y el fuerte pedido que le realizó a un médico que lo estaba reanimando.

Pía Shaw fue la encargada de leer el doloroso fragmento del expediente, donde la joven expresó: “El miércoles 25 de noviembre, siendo las 12:34 recibí un llamado de Agustina Cosachov contándome que mi papá no tenía pulso. Que estaba intentando reanimarlo, a lo que yo empecé a preguntarle ‘¿cómo? ¿en qué momento? ¿están llamando a la ambulancia?’. Me respondió que ya habían llamado a la ambulancia, que lo estaban tratando de reanimarlo”.

Además la diseñadora contó que tras cortar con Cosachov, se comunicó desesperada con Maxi Pomargo, cuñado de Matías Morla y asistente personal de Diego: “No entendí si ya estaban los médicos ahí. Entonces, le corté para llamar a Maxi, a quien le dije ‘decime que está vivo, decime que tiene pulso’. Me respondió ‘sí, manejá tranquila’”.

Luego Gianinna describió la escena que encontró al llegar a la casa de Tigre donde vivía Maradona: “Inmediatamente me fui a lo de papá. Llegué junto a una ambulancia de Swiss Medical, no recuerdo la hora exacta, será aproximadamente a las 13 horas. Cuando llegué a la puerta de la casa vi que estaba lleno de ambulancias afuera. Como la puerta principal estaba cerrada con llave, entré por el jardín”.

“Cuando quise entrar al cuarto de mi papá, no me dejaron los médicos porque lo estaban tratando de reanimar. Ahí vinieron mi primo Johnny y Carlos, el psicólogo, a consolarme. Les pregunté acerca de lo sucedido, pero no me contestaban. Yo les preguntaba si tenía pulso, a lo que me respondieron que cuando entraron a darle la medicación no tenía pulso”, agregó.

.

Por último, la hija de Claudia Villafañe reveló cuál fue reacción cuando se enteró que su padre murió y su relato fue impactante: “Vino un médico a decirme que ya no había más nada que hacer y yo le insistía para que siga, que por favor lo traslademos. A ello me respondieron que ya no había nada más que hacer, que hace aproximadamente una hora que estaba tratando de reanimarlo”.