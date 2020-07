Los roces entre Nicole Neumann y Fabián Cubero crecen con el paso del tiempo. En la última semana el exfutbolista de Vélez denunció a la modelo por no entregarle Indiana, Allegra y Sienna, mientras que la madre de las niñas se vengó y acusó a Mica Viciconte de maltratar a una de ellas.

En medio del escándalo, intervino una ex empleada doméstica que conoce la intimidad de los mediáticos. Alejandra trabajó durante diez años con Nicole y Fabián, aunque tuvo una salida abrupta luego de que la panelista de " Nosotros a la Mañana" la desvinculara. Por tal motivo, reveló algunos detalles del exmatrimonio en "El Show del Problema", ciclo del que forma parte Viciconte.

"La relación que tienen las chicas con Mica la verdad que es excelente. Las chicas la adoran. Mica es súper compañera con ellas, las ayuda en todo. Me quedé sorprendida desde día día uno cuando la conocí a Mica de la buena onda que pegó rápidamente con las chicas", anunció Alejandra.

"Trabajé 10 años con Nicole y trabajé en las dos casas cuando Fabián conoció a Mica. Cuando iba a trabajar a la casa de Mica, a mí no me daban mucha bolilla las chicas porque estaban arriba de ella. Hasta ahora, que voy cada tanto a la casa de ellos porque como trabajé mucho tiempo con Fabián y Nicole, las conozco a las nenas de bebés. Quedamos con una buena relación con ellas y cada tanto las voy a ver", continuó a través de un audio de WhatsApp que envió al programa de Canal Nueve.

"Fabián es una excelente persona, un papá al cien por ciento, que da todo por sus hijas. A veces me sorprende las cosas que dice la otra parte porque uno estando ahí sabe todo. Y la verdad es que él da todo por sus hijas, es un excelente padre. Conociendo lo que pasa de las dos partes esto te pone mal. Espero que esto se solucione por el bien de todos y se lleven mejor. Yo las adoro a las chicas", sostuvo.

Por su parte, Karina Iavícoli brindó información sobre esta mujer y desconcertó a todos. Al respecto manifestó este lunes en " Los Ángeles de la Mañana": "Lo que a mí me contaron es que siempre fue empleada de Fabián y él le pagaba. Desde el entorno de Nicole me dicen que Cubero tenía una relación especial porque la habría utilizado como informante para saber los movimientos de Nicole, qué hacía y a dónde iba".

"Era tal la confianza que en un momento habría tomado Alejandra en la casa que a Neumann le habrían faltado las tangas de Victoria Secret y se termina enterando que las usaba Alejandra. Me cuentan que el marido la habría dejado porque Alejandra estaba enamorada de Fabián. Ya es como una novela", detalló. Y agregó convencida: "Lo que me cuenta una persona que la conoce a Alejandra es que ella habría estado o está, no sé, enamorada de Fabián. Y si esto sigue van a salir a hablar otras personas que trabajaron con ellos a contar sus versiones".

Por lo que Ángel de Brito concluyó con ironía: "Es típico de los famosos que se tiren con los empleados; es de manual".