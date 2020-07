Hace más de tres años que se separaron, pero Nicole Neumann y Fabián Cubero aún no pueden conciliar sus diferencias. Sus tres hijas son la causa de sus constantes peleas, por la forma de crianza o por celos, al mismo tiempo que las criaturas pagan las consecuencias de sus disputas. Ahora, Nicole pegó el grito en el cielo porque cree que tiene un plan tramado para no pagar la cuota alimentaria, y acusa a Mica Viciconte de tratar mal a Indiana, Allegra y Sienna.

El nuevo embate comenzó cuando "Poroto" demandó penalmente a Neumann por no habérselas entregado como tenían pautado. Encolerizada, la panelista de "Nosotros a la mañana" salió a descargarse.

"Fabián me mandó a hacer un hisopado por un dolor de panza o no me daba a mis hijas. Dio negativo, obvio. Le pedí a él y su novia que también se lo hagan por los casos de Covid-19 confirmados donde ella trabaja (El Nueve) y se negaron", expresó al portal Ciudad.com, aclarando que las nenas también le contaron que la pareja no toma recaudos de limpieza y sanitización por la pandemia.

Además, la blonda dio detalles sobre los incumplimientos del padre, que derivaron en la denuncia que el defensor de Vélez radicó en su contra: “Fabián también se negó a ver mañana en su cumpleaños a Sienna. Además, ella tiene un turno importante en el médico que está enfrente a nuestra casa. Por lo cual, hoy las nenas no pudieron retirarse con Fabián".

Luego, teorizó sobre los motivos que tiene para hacer este tipo de jugadas: "Así me hace una demanda por plata cada semana y también para bajarme la cuota alimentaria, para que yo pague el colegio y demás”.

Ante toda esta situación, Nicole dijo sentise agotada. "Es doloroso que todo el tiempo estén publicando todo en la prensa y que el padre no corte más con estas situaciones. Deseo es que esto se termine por el bien de mis hijas".

Hace unas semanas Mica y Poroto fueron parte de una polémica tapa de revista.

Karina Iavícoli fue la portavoz de la modelo en Los Ángeles de la Mañana, contando intimidades sobre la convivencia de la pareja con las nenas: “Viven googleándome, me lo cuentan mis hijas, para ver todo lo que hago y armar bardos mediáticos conmigo. ¿Quién habla de ella y su trabajo? Están obsesionados conmigo”.

Como cierre, expresó su preocupación y bronca sobre como vuelven a su casa después de pasar un tiempo en el departamento de Cubero: “Les depilaron las piernas a mis hijas de 9 y 5 años. Además, mi hija de seis años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó: 'No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques'".