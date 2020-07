Luego del escandaloso video de Diego Maradona, donde irónicamente mostraba que no estaba "preso" como dieron a entender sus hijas Dalma y Gianinna, el ex futbolista volvió a la carga contra su propia familia.

Se trata de un audio que Diego le habría mandado a un amigo y que mostraron en "Los Ángeles de la Mañana". En el mismo se lo escucha decir: "Escúchenme córtenla con eso de que estoy borracho, mi propia hija me lo viene a decir. Yo la llevé desmayada con 15 añitos a la casa. Esto la verdad me duele, pero no le voy a aflojar. Creen que apurándome a mí, me van a hacer caer todo lo que me robó la madre. No se enganchen en este caso, no se enganchen".

Las palabras del "Diez" tiene que ver con una entrevista que brindó Gianinna en "Intrusos" donde remarcó que está preocupada por la adicción al alcohol que tiene su padre.

Tras pasar el audio, el conductor del ciclo, "Pollo" Álvarez, aseguró: "Solo la familia sabe lo que está pasando, pero que feo esto. Escuchar hablar a un padre sobre que la hija a los 15 años estuvo borracha, no tiene sentido. No es una guerra de que uno difame al otro. Igual esto es un audio que se filtró, capaz se lo mandó Maradona a su primo y ahí es otra la cuestión, pero no le veo el sentido de que haga esto".