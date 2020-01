Julia Mengolini se llevó un gran susto cuando manejaba por la Avenida 25 de Mayo el jueves por la tarde. La periodista manejaba a velocidad moderada cuando en un momento pone la luz de giro y ve a un motociclista que impacta contra la parte trasera de su vehículo.

"Hice la denuncia en el seguro, que lo tengo al día, y me quedé tranquila porque Francisco está bien. Sigo shockeada lógicamente porque lo vi por el espejo volando y se me paró el corazón. En ese momento pensé: ‘Uy, acabo de matar a este pibe’, y por suerte estaba bien. La realidad es que cuando te pasa algo así no parás de agradecer. Al pibe le podría haber pasado algo más, pero ya está. Veremos cómo sigue”, relató.

Mengolini reveló que se sometió a todos los controles de rigor, incluído el test toxicológico y el del alcoholemia: "Estuve como cuatro horas haciendo trámites y quedé a disposición de lo que me pidan. Me da tranquilidad saber que había cámaras de seguridad porque ahí se ve que no hice ninguna maniobra imprudente".

"Estoy imputada en la causa y dependerá de lo que decida la fiscal”, finalizó la periodista en referencia a la doctora Claudia Barcia, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 11 de la ciudad de Buenos Aires.