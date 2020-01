Luego de terminar su relación con Antonello Gandolfo, parece que Iliana Calabró pudo dar vuelta la página y ya habría comenzado un romance con un reconocido humorista. Al parecer, la actriz estaría saliendo con Alejandro "Huevo" Müller.

Marina Calabró, la hermana de la vedette, fue la encargada de iniciar los rumores. Ella contó que los artistas comparten casa en Carlos Paz, lugar donde ambos son protagonistas en la obra "Perfectos desconocidos".

Romina Gaetani junto a "Huevo" Müller e Iliana Calabró.

“Alquilaron una casa con dos plantas, uno vive abajo y el otro vive arriba; y comparten galería, lavadero y piscina. Es una casa hermosa, y es una buena idea porque Iliana sino está sola, y tiene un hombre en la casa para que se sienta protegida y contenida", explicó la periodista en el ciclo radial "Lanata Sin Filtro".

Además, Marina aseguró que las sospechas comenzaron porque los propios compañeros de elenco los mandaron al frente. "Ayer estaba en mi casa viendo el móvil de Intrusos y me encuentro y escucho a Paula Morales diciendo que están en una convivencia exitosa, y a Fabián Vena diciendo que él no puede hablar y que aparentemente tendrían una convivencia de ‘perfectos desconocidos’. Cuando un compañero de elenco dice que no puede hablar, te hunde más de lo que te salva”, cerró.