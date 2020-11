Iliana Calabró, la última en despedirse de "MasterChef Celebrity", se refirió a la posibilidad de sumarse a un repechaje. "Si hay repechaje obvio, voy. Hay que despuntar el vicio. Yo disfruto mucho cocinando e iría sin presión, total ya estuve afuera", expresó la actriz.

Y continuó en "Flor de Equipo": "Ahora iría a divertirme. No me sale armar estrategias, se pierde frescura y espontaneidad. Cuando me enojé, vi que pueteaba demasiado, y yo no soy así, de decir muchas malas palabras".

En el nuevo programa de Telefe, Marcelo Polino, quien es panelista, le comentó pícaro: "Pero igual te vas a tener que enfrentar al jurado y a tus compañeros, que están desde el primer día y dicen 'entran más frescos'. Va a haber más frentes abiertos".

Tras los dichos del periodista, Calabró expuso las internas entre los concursantes que ocurren en WhatsApp. "Hay buena energía, pero la energía va cambiando. Yo sigo en el chat y veo algunas rispideces. Hay un antes y un después", manifestó sincera.

En ese momento también se encontraba Vicky Xipolitakis, otra de las participantes del ciclo, quien opinó: "Yo también estoy en el chat y no veo". A lo que Iliana respondió sin filtro: "Pero vos no mirás, no escribís nunca, ni te enterás".

