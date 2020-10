Hugo Arana preocupó a toda la farándula argentina luego de que trascendiera que dio positivo de coronavirus. El actor de 77 años había sido hospitalizado en el Sanatorio Colegiales el mes pasado por un accidente doméstico y en las últimas horas se enteró que tenía la enfermedad.

En medio de la repercusión que causó la noticia sobre su salud, el artista contó cómo se encuentra: "Por ahora bien. Me hicieron el hisopado y me apareció el virus. Lo transito de la manera más liviana porque no me falta el aire ni tengo dolores. Me chequean todos los días. Tengo bien las pulsaciones, la presión y la temperatura".

Luego en diálogo con Juan Etchegoyen por "Mitre Live", manifestó: "Me siento como si estuviera sano, pero tirado en una cama. Ya llevo ocho o nueve días así que voy a ver cuando me largan".

Por último sobre cómo lleva sus días con Covid-19, expresó: "Estoy tratando de fabricar mi paciencia, no me queda otra vacuna que la paciencia".