ARIES

Aries, a veces puedes ser tan impulsivo con el dinero que lo gastes sin pensar en unos arranques de esos tan propios de ti. En algunos momentos se podría pensar que es como si el dinero te quemara en las manos, porque es lo que parece. Pero no, tienes más cabeza que eso, y no eres nada derrochón.

TAURO

Tauro ni derrochas, ni te gusta prestarlo con mucha alegría, y cuando te lo gastas, quieres que sea bien gastado. Por eso te gusta más la calidad que la cantidad. Prefieres gastar en algo que valga más pero que dure también más, que gastar en alguna ganga barata que te dure tres días.

GÉMINIS

Géminis, a ti el dinero te preocupa más de lo que pretendes demostrar. A muchos le parecerá que gastas sin control, y que el dinero para ti solo es un medio para disfrutar más de la vida. Y es verdad que funcionas un poco así, pero por obra y arte de tu gemelo más loco.

CÁNCER

Cáncer, a ti el dinero te gusta, por muchas razones y todas con bastante peso y coherencia. Eres generoso contigo pero sobre todo con los demás. El dinero te sirve para darte bienestar, para tu casa y para disfrutar con los tuyos. Hacer buenos regalos a la gente que quieres te parece una razón perfecta para gastarte el dinero.

Horóscopo de junio.

LEO

Leo, sabiendo que a ti te gusta vivir bien, es fácil comprobar que te gastas el dinero con todo el gusto del mundo. No sueles mirar el precio, y como sea para alguien querido, mucho menos. Todo está justificado para tener caprichos, calidad de vida y a las personas queridas agasajadas y contentas.

VIRGO

Virgo, lo primero es dejar claro que tú llevas tus cuentas de forma organizada, práctica y muy meticulosa, al detalle. No te gusta gastar sin control ni hacerlo en cosas innecesarias, aunque tampoco te privas de comprar lo que crees que será bueno para tu vida.

LIBRA

Libra, tú te pasas la vida buscando el sentido del equilibrio, la justicia… de hecho el símbolo de tu signo es precisamente un balanza. Y esa balanza te representa también en temas de dinero porque te pasas la vida buscando que tus ingresos y tus gastos estén compensando, que el “debe” y el “haber” estén equilibrados.

ESCORPIO

Escorpio, lo tuyo y el dinero se llama habilidad. Nadie sabe si te gusta el dinero o no, si tienes mucho o poco, si sufres con el derroche o eres de los gastosos (y nadie sabe en qué). Todo el mundo sabe que tu vida privada es eso, privada.

Horóscopo de junio.

SAGITARIO

Para ti, Sagitario, el dinero no es un problema. Igual que no te parece un problema la mayor parte de las cosas de esta vida. Si hay dinero, lo celebras y lo gastas y lo disfrutas como el que más. Si te falta, pues sabes estar sin él, hacer planes baratos y llenar la nevera con lo básico.

CAPRICORNIO

Capricornio, a ti te gusta la seguridad por encima de todo, lo que quiere decir que el dinero es uno de los principales elementos que te dan seguridad en tu vida. Y como tal lo ganas, los atesoras, lo gastas en lo justo y guardas más que gastas, consecuentemente.

ACUARIO

Acuario, a ti el dinero no es lo que más te preocupa en la vida. Claro que le das la importancia que tiene, pero la justa, y hasta con un toque de idealismo, acorde con tu propia manera de ser. Tener para comprar una barra de pan es suficiente, si hay para más, mejor, pero si no, intentas no preocuparte.

PISCIS

Piscis, a ti el dinero puede gustarte pero solo si significa un medio para conseguir tus sueños. Esto quizás es exagerado pero refleja tu manera despreocupada de enfocar cosas que parecen muy importantes para los demás pero que para ti no lo son.