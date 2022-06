Si te gusta la astrología, DiarioShow.com te trae todas las novedades según tu signo zodiacal acerca del amor, el dinero, la suerte, la amistad y todo tipo de vínculos personales y profesionales. ¡Conocé lo que te depara el destino y los astros!

.

ARIES

Si naciste bajo el signo de Aries sabes que eres un témpano de hielo y detestas que las personas estén cerca de ti. Un Aries no es un buen compañero en el invierno.

TAURO

Las personas del signo Tauro son amantes del confort y el invierno. La atracción que sienten por los chocolates, los panificados, guisos y demás comidas, hacen que esta esta estación sea tremendamente disfrutada por los nacidos bajo este signo zodiacal.

Horóscopo de junio.

GÉMINIS

Desde que Géminis tienen noción de su vida que a sus cumpleaños los tiñen las bajas temperaturas. Las personas nacidas bajo este signo zodiacal necesitan actividad, mover sus neuronas y sus cuerpos por lo que el frío, los estimula a estar despiertos, moviéndose de aquí para allá para consumir con voracidad la energía que los caracteriza.

CÁNCER

Las personas de Cáncer son las más cálidas de todo el zodiaco. Ellas estarán contigo siempre pero podrían ser un poquito sofocantes en el verano.

LEO

Los compañeros ideales para estos días fríos son las personas del signo Leo. Tienen una característica especial: son unos expertos en hacer maratones de películas y quedarse en la cama.

VIRGO

Virgo es la persona más caliente del planeta porque nunca pasa frío. Todos aman estar junto a ti en invierno y tú lo disfrutas.

LIBRA

Las personas del signo de Libra se consideran las segundas más frías de todo el horóscopo. Ellos solo abrazan a sus seres queridos y en fechas especiales.

ESCORPIO

Los Escorpios aman estar expuestos al sol, disfrutan cualquier actividad que involucre altas temperaturas. Para las personas del signo de Escorpio, el frío representa una baja en su energía.

SAGITARIO

El frío es el enemigo número uno de los Sagitario, ya que les impide realizar una de las cosas que más disfrutan: actividades al aire libre. Ante los primeros fríos se encierran, ellos son los días de verano, disfrutando de la pileta.

CAPRICORNIO

Las personas del signo de Capricornio no se dejarán intimidar en absoluto por el frío invierno para realizar sus tareas. Se caracterizan por su fuerza y voluntad y como el invierno no es una estación para “débiles”, ellos tienen las condiciones necesarias no solo para transitarlo simplemente, sino también para disfrutarlo.

ACUARIO

Los Acuarianos son poco tolerantes a las bajas temperaturas, lo suyo son las temperaturas altas. El frío produce en los Acuario muchas ganas de no salir de su casa. En cuanto detectan que disminuye la temperatura sacan sus ropas más abrigadoras para no padecer y durante el invierno es imposible invitarlos a salir.

PISCIS

Los Piscis disfrutan su espacio personal y prefieren tener a las personas un poco alejadas. Es por esa razón que aman el frío y no les gusta para nada el invierno.