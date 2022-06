Si gusta la astrología, DiarioShow.com te trae todas las novedades según tu signo zodiacal acerca del amor, el dinero, la suerte, la amistad y todo tipo de vínculos personales y profesionales. ¡Conocé lo que te depara el destino y los astros!

.

ARIES

A los arianos lo que más les aterra de la convivencia es perder su intimidad. Tienen un ritmo de vida tan acelerado que no se detienen a considerar las necesidades o deseos de otros, sino que siguen adelante hacia sus propios objetivos

TAURO

Si bien Tauro es uno de los signos más famosos por su calma y su afición por el orden lleva a que la vivienda se mantenga arreglada, también guarda algunas inseguridades dentro de sí, y estos miedos pueden conducir a discusiones innecesarias, las cuales añadirán tensión a la convivencia.

GÉMINIS

Géminis florece en compañía, se siente plenamente feliz cuando comparte su hogar con personas a las que considera estimulantes. Pueden ser compañeros de casa cálidos y afables, siempre dispuestos a comprometerse en vivaces intercambios de puntos de vista, especialmente si estas charlas se prolongan hasta la madrugada.

CÁNCER

Odian todo tipo de cambio importante para sus vidas. Y si ese cambio implica dormir en la cama con otra persona, incluso compartir habitación y baño, comienzan a temblar. Sin embargo, la convivencia no les sienta del todo mal, de hecho conviven con sus familias un tiempo bastante largo antes de irse a vivir solos.

LEO

Los de Leo tienen muy claro su territorio. Suelen ser muy celosos a la hora de compartir su habitación, baño o cocina. Esto ocurre hasta en momentos de vacaciones, donde deben compartir tiempo y lugar con otros compañeros y amigos. Cuando esto ocurre, se vuelven muy molestos y prácticamente insoportables.

VIRGO

Ruidosos es la palabra que mejor los define. No se quedan quietos, si no hay música muy fuerte, será el televisor el que moleste. Los nacidos bajo este signo son muy desconsiderados, no respetan la paz de sus compañeros en ningún momento.

LIBRA

Los librianos son personas muy sociables por ende se llevan perfectos con la mayoría de las personas en su entorno. Se destacan por ser totalmente comprensivos ya que al momento de tomar una decisión en conjunto se ponen en el lugar del otro. Por otra parte, son sumamente pacíficos por lo que les desagrada completamente el conflicto.

ESCORPIO

El hogar para los escorpianos es su nido, un lugar donde pueden retirarse de los ruidos del mundo exterior y recuperar el nivel de energía. La privacidad y el espacio personal son esenciales para ellos, y realmente necesitan espacio para poder desarrollarse, por lo tanto, le puede llevar mucho tiempo relajarse y poder unirse a los aspectos comunitarios.

SAGITARIO

Amante de la libertad se desentenderá de todo lo que pasa en el hogar, y si hay algún inconveniente, esperará pacientemente a que se resuelva solo. Vivirán en un mundo donde no hay responsabilidades, aunque el lado bueno es que la convivencia no será aburrida, ya que le pondrán su buen humor a todo lo que hagan.

CAPRICORNIO

Este signo es sin dudas uno de los mejores compañeros para compartir una vida debido a que son muy serviciales, además de trabajar a la par de los demás en las tareas de la casa. A su vez, se destacan por ser muy atentos y además están atentos a las necesidades de sus seres queridos.

ACUARIO

Los Acuario son menos adeptos para manejar las demandas diarias de las relaciones cercanas de convivencia. Por su naturaleza, idealista y visionario, disfrutan de ver la vida a gran escala, y pueden sentirse frustrados con la facilidad con las restricciones que significa vivir con otras personas.

PISCIS

Los piscianos por lo general consideran la convivencia con otras personas como un tema muy confuso. Su tendencia a eliminar los límites emocionales entre ellos y las personas con quienes conviven los hace inmensamente compasivos, siempre listos a prestar un oído comprensivo cuando aparece algún problema, pero, a veces, pueden apropiarse de sentimientos o emociones que no les pertenecen.