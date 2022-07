Si te gusta la astrología, DiarioShow.com te trae todas las novedades según tu signo zodiacal acerca del amor, el dinero, la suerte, la amistad y todo tipo de vínculos personales y profesionales. ¡Conocé lo que te depara el destino y los astros!

ARIES

Una vez que hayas establecido si se va a tener sexo y cuándo, puedes relajarte y buscar las otras cualidades que podrías desear en una primera cita ideal. Como guerrero de sangre caliente, definitivamente quieres un desafío, una persecución y una victoria.

TAURO

El sexo es lo que hace que una primera cita sea ideal para ti. Después de que se haya establecido, que dormirán juntos en la primera cita, hay que considerar la segunda cita.

GÉMINIS

Después de investigar minuciosamente a tu futura primera cita, los evalúas, descubres todas sus debilidades y, después de aceptar conocerlos, no apareces... porque así eres tú. A cargo y listo para romper corazones.

CÁNCER

Tu primera cita ideal debe ser el polo opuesto de la última persona que te rompió el corazón, lo que significa que tienes obstáculos increíblemente altos para que otra persona salte y te demuestre su valía. Idealmente, si se prueban a sí mismos en la cita n. ° 1, lo más probable es que te enamores de nuevo.

LEO

Es crucial para tener una cita ideal encontrar a la persona adecuada que te escuche, te preste atención y te pida muy poco a cambio. Una primera cita ideal para ti, Leo, es una audiencia de uno: embelesado, adorador, listo.

VIRGO

Ya te has ido antes de llegar, y así son las citas para ti. ¿Ideal? Claro, quieres lo ideal, pero lo ideal no existe, por lo que es mejor que lo hagas con el asesinato en la mente y el odio en tu corazón.

LIBRA

Solo tienes una preocupación cuando buscas esa primera cita ideal: quieres que tu persona te crea, pase lo que pase. Estás buscando un co-conspirador, un aliado, alguien que te respalde, incluso cuando estés equivocado.

ESCORPIO

El sexo en una primera cita es ideal. El sexo en una segunda cita es innecesario si no hay sexo en la primera cita, principalmente porque no habrá una segunda cita para el Escorpio que no tiene sexo en la primera cita.

SAGITARIO

La primera cita ideal para un Sagitario es alguien que pueda demostrar que no es un aburrimiento real. Sagitario realmente quiere imaginación y estimulación; no tienen paciencia para "regular" o "normal".

CAPRICORNIO

Tienes la fantasía de tener una primera cita con alguien que sea salvaje, libre y tan loco como desearías ser tú mismo. Sin embargo, solo estarás buscando lo convencional y lo “normal” en una primera cita. Sueñas con salvaje y loco, pero prefieres a alguien predecible.

ACUARIO

Tu primera cita ideal sería encubierta, secreta y posiblemente hecha con motivos adúlteros. No te gusta tener citas a menos que haya una amenaza involucrada e, idealmente, tu cita estaría casada, lista para destruir su matrimonio por ti y lo suficientemente vulnerable como para creer cualquier promesa que hagas.

PISCIS

Tu primera cita ideal lo hace todo, mientras descansas y dejas que ellos tomen el volante. Sueñas con un día en el que no tengas que ser siempre el que tiene el control. ¡Oh, qué bueno sería si alguien más pudiera ser el que hiciera todo el trabajo!