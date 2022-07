Si te gusta la astrología, DiarioShow.com te trae todas las novedades según tu signo zodiacal acerca del amor, el dinero, la suerte, la amistad y todo tipo de vínculos personales y profesionales. ¡Conocé lo que te depara el destino y los astros!

ARIES

A ti la idea de casarte sólo te pasa por la cabeza cuando estás muy enamorado/a, es decir, al inicio de la relación y mientras esta tenga la intensidad que tú necesitas. Para casarte es necesario que, como tú, tu pareja sepa mantener la emoción y la chispa encendida. En el fondo, Aries, tienes un poco de miedo al compromiso y por eso sólo darás este paso cuando la persona que esté con vos te demuestre que lo de ustedes puede funcionar.

TAURO

Si tu relación va viento en popa seguro querrás dar paso a ese compromiso que supone el matrimonio. Para ti es muy importante conseguir una estabilidad en todos los aspectos de la vida y por lo tanto si encuentras a esa persona que te complemente no dudarás en dar el sí quiero como corresponde.

GÉMINIS

A ti toda esta historia del matrimonio no te convence para nada y no porque no creas en las relaciones duraderas, sino porque consideras que el casarse no cambia nada entre dos personas. También hay que decir que a ti toda la parafernalia de la ceremonia te llama la atención y te emociona pero por otro lado no te convence nada.

CÁNCER

Tu lado romántico y sensible lo más probable es que te haga pensar en la idea de casarte como algo totalmente natural. En este sentido y con el mayor de los respetos eres bastante chapado/a a la antigua. Tu anhelas tener una pareja estable con la que poder formar una bonita familia y por eso cuando te comprometes en una relación lo haces pensando en que tarde o temprano el matrimonio llegará.

LEO

Te gusta una fiesta más que a nadie y por lo tanto el matrimonio es una oportunidad para pasarlo bien. Leo cuando das el sí quiero lo haces por todo lo grande, cómo se merece la ocasión. Tú no te casas todos los días y quieres recordar ese momento como uno de los más felices de tu vida.

VIRGO

El matrimonio es para ti una auténtica contradicción, por un lado te encanta la idea de estar toda la vida con la misma persona, y por otro te aterra pensar que puedas no escoger a la persona adecuada para dar un paso tan importante. Quien te quiera tendrá que tener un poquito de paciencia en este sentido. Y sobre todo, asegurarte que te ama hasta que sientas que ha llegado el momento del sí quiero.

LIBRA

A ti en el fondo te gusta la vida en pareja pero no es que la necesites como el aire que respiras. El matrimonio es para ti un acto con el que se consolida aún más la relación. No eres de los que se casan por impulso, pero sí que pasado un tiempo no te importará el hecho de oficializar públicamente tu relación. Quieres un amor para toda la vida, es esa vena romántica que tienes la que hace que veas en el matrimonio una oportunidad para vivir uno de los momentos de mayor intensidad en la pareja.

ESCORPIO

La idea del matrimonio cuando estás enamorado/a te agrada, pero de ahí a que te lo tomes a pecho tampoco. Para dar este gran paso tienes que estar con una persona que sepa mantener la sensualidad y la pasión en todo momento. Eres un signo al que le importa mucho el contacto piel con piel. Y si tu pareja te ofrece grandes momentos en este terreno lo más seguro es que des el sí quiero con los ojos cerrados.

SAGITARIO

Tienes una visión de la vida muy aventurera, pero también muy tradicional. Por este motivo respondes al matrimonio como algo sagrado que debe llevarse a cabo sólo cuando se está seguro/a de estar con la persona indicada. Crees en las bases del matrimonio como ningún otro signo y por eso darás el sí quiero convencido/a de que es lo correcto.

CAPRICORNIO

Te encanta el hecho de poder oficializar tu relación mediante el matrimonio porque si llegas hasta aquí será señal de que la relación puede ser duradera e incluso infinita. para dar este gran paso necesitarás cerciorarte primero de cuánto te ama tu pareja y si será fiel. Para ti es importantísimo el tener la certeza de que tu pareja no te fallará ni ahora ni nunca.

ACUARIO

Para ti la palabra matrimonio es sinónimo de encarcelamiento. Amas tanto tu libertad que te horroriza pensar que puedan "cazarte" o algo por el estilo, por eso lo más probable si tu pareja habla de matrimonio te salgas por la tangente. Para llegar a dar el sí quiero tienes que estar muy seguro/a de que respetarán tu espacio individual.

PISCIS

Sólo te casarás con quien además que quererte a ti, quiera también a tu familia y amigos. Tu entorno es lo más importante para ti y aunque seas uno de los signos más enamoradizos necesitarás que quien comparta tu vida esté dispuesto/a a pasar tiempo con los tuyos. No serás de los que busquen un espacio individual porque quieres compartir todo con tu pareja. Pero si serás de los que quieran acudir con la pareja a compartir con otras personas ideas, sueños y en definitiva buenos momentos.