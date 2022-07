Si te gusta la astrología, DiarioShow.com te trae todas las novedades según tu signo zodiacal acerca del amor, el dinero, la suerte, la amistad y todo tipo de vínculos personales y profesionales. ¡Conocé lo que te depara el destino y los astros!

.

ARIES

La persona Aries odia limpiar. Con tantas cosas interesantes que hacer allá afuera y uno encerrada limpiando. Pero cuando se decide a hacerlo, es como un torbellino que va de habitación en habitación limpiando, ordenando y arreglando todo lo más rápido posible.

TAURO

A un taurino no es que le apasione limpiar, pero sí le gusta tener su casa limpia y confortable, así que no le molesta dedicar un rato (un buen rato) a dejar su casa reluciente. Eso sí, no le gusta que lo apuren ni lo obliguen a trabajar bajo presión, como cuando vienen visitas inesperadas.

GÉMINIS

El problema de Géminis no es que no le guste limpiar; es que le resulta muy fácil empezar pero le cuesta terminar. Entra a una habitación a barrer y se pone a tender la cama hasta que recuerda que tiene que poner ropa a lavar y al pasar por la cocina se pone a fregar los platos. Al final del día tendrá todo a medio hacer.

CÁNCER

El amor por el orden de este signo se demuestra principalmente en cómo mantienen su hogar. No dejan detalle librado al azar, y su casa está impecable de manera permanente. Si hay algo que disfrutan los cáncer es el organizar todo. Esto se puede llevar a cualquier ámbito, ya que ningún aspecto de su vida es un caos.

LEO

Para una persona de Leo, tener que limpiar es un insulto a su sentimiento de nobleza. Pero cuando se vea obligado a hacerlo lo hará de manera ejemplar. Después de todo, quiere ser el rey o la reina en todo, incluida la limpieza. Eso sí: quiere productos de calidad y un par de guantes.

VIRGO

El cerebro de Virgo trabaja para la planificación de cada una de sus labores, por lo cual se considera uno de los signos zodiacales más organizados; tanto así que, si ven algo desordenado en el hogar, actúan en cuestión de segundos y lo ordenan, por ello se dice también que es el más autosuficiente y detallista de todos los signos.

LIBRA

La persona de Libra se debate entre la necesidad de orden y limpieza, y el hecho de que no le gusta mucho poner manos a la obra a la hora de limpiar. Y cuando se decide a hacerlo, lo hace de manera ligera, nada de andar corriendo muebles pesados o trepar escaleras para limpiar sitios poco accesibles.

ESCORPIO

Como todas las cosas con Escorpio, no hay término medio: o ama u odia limpiar. Y en cualquiera de los dos casos, lo hará con su característica pasión: limpiar apasionadamente o evita hacerlo.

Horóscopo.

SAGITARIO

Las personas de Sagitario no pueden menos que preguntarse para qué limpiar. En sus muchos viajes y observaciones de la naturaleza nunca vieron a ningún animal limpiando la casa. Y, después de todo, la tierra es natural, ¿no? Habiendo tantos lugares a donde ir, ¿quién quiere quedarse limpiando en casa?

CAPRICORNIO

Es uno de los más organizados, y tanto en el trabajo como en el hogar, coopera en equipo para mejorar las cosas; les gusta que su casa luzca impecable y además tener el máximo de comodidades posible. Asimismo, los capricornianos necesitan realizar constantemente mejoras en su hogar; pero lo hacen de manera planificada la mayoría de las veces, hasta llegar al punto de obsesionarse con las labores que necesita ejecutar.

ACUARIO

Signo considerado como muy espontáneo, creativo y libre, lo cual lo hace totalmente incompatible con el orden; razón por la cual se muestra muy desorganizado y cambiante; y si cambia tantas veces de opinión, jamás podrá ser una persona muy ordenada que digamos.

PISCIS

Piscis es poco perfeccionista ni detallista, por lo que el orden no es su fuerte; pero no llega a ser tan desordenado, sólo que es despistado, y así vive muy cómodo en su propio caos; en su ambiente lleno de cosas, ya que le cuesta desprenderse de sus cosas más apreciadas; razón por la cual va acumulando y acumulando y así lleve el desorden a su alrededor.