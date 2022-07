Si te gusta la astrología, DiarioShow.com te trae todas las novedades según tu signo zodiacal acerca del amor, el dinero, la suerte, la amistad y todo tipo de vínculos personales y profesionales. ¡Conocé lo que te depara el destino y los astros!

.

ARIES

Aries a vos lo que te gusta no es la comida en sí sino el ritual de comer. Te encantan las mesas coloridas y con amigos. Mucho más si sos el centro de atención.

TAURO

Eres el signo zodiacal gourmet Tauro, es decir te encanta la comida. Procura que tu dieta diaria incluya verduras y legumbres. Evita la tentación de los postres, al menos, come solo una porción.

GÉMINIS

Para Géminis la comida no es tan importante como la compañía y la experiencia que vivan. Puede que en una reunión lo de menos será lo que coman - hasta pueden olvidarse de hacerlo. Lo que les encanta es una buena conversación.

CÁNCER

Cáncer no siempre piensa en la comida, tus alimentos favoritos son aquellos que no tocan la tierra, como los frutos de árboles. Te fascinan los platillos exóticos.

LEO

A un Leo le gusta todo lo abundante, especial, así que será el primero en ir a las mesas de buffet, a donde pueda ver y apreciar una gran variedad de platillos, pero si es algo preparado en su casa, mostrará que no escatima en gastos o cantidad.

VIRGO

Virgo come muy sano. Se puede comer entre horas, no to tiene que ser tan sano. El resto de los signos del zodiaco agradecen tu paladar exquisito y tus consejos de alimentación.

LIBRA

Libra prefiere la estética en la comida, los colores y la presentación de los platos es lo que más te atrae. Te encantan las moras, las fresas y las uvas, y los postres de frutos tropicales.

ESCORPIO

Las prsonas de Escorpio son explosivos y aventureros y eso lo transmiten también en la comida. Se atreverán a probar cualquier picante, especia, hierba; adoran degustar cosas nuevas, exóticas, creativas, que despierten y activen todos sus sentidos.

SAGITARIO

Sagitario un viajero incansable, por lo que tu paladar prefiere las comidas exóticas o provenientes de lugares lejanos. En tu dieta diaria prefieres la comida saludable.

CAPRICORNIO

Los Capricornianos son muy fieles a sus instintos, así que si intuyen que algo no les va a caer bien o no les gustará, por más que les insistan o vean que todo mundo está probando, si su sexto sentido les indica que no debe hacerlo, no habrá manera que se lo coman.

ACUARIO

A las personas de Acuario les gusta explorar y disfrutar la comida saludable. Disfrutas de pocas carnes rojas y muchas frutas y verduras. Antes de preferir un postre, optarás por una barra de cereal para recuperar energias.

PISCIS

Piscis resultan ser unos invitados ideales para la comida, ya que son muy fáciles de complacer. Les encanta comer absolutamente de todo y no dirán que no a un segundo plato, aunque ya estén rebosando de comida.