ARIES

El dinero para los aries es solo una moneda que les ayudará a obtener lo que quieren. Cuando se trata de gastar, son los clientes ideales, les encanta comprar. No son muy ahorradores. En cuanto a préstamos se refiere, no es recomendable prestarle a un ariano si es que quieres recuperar pronto tu dinero. Pero por otro lado, ellos estarán siempre más que encantados es prestarte un par de dólares.

TAURO

Uno de los mejores proveedores del zodiaco. No le importa trabajar duro por las cosas buenas de la vida. Gusta de comprar cosas costosas e invertir en bienes raíces. A tauro le encanta el dinero, no mal gasta y prefiere no endeudarse. Paga sus cuentas siempre a tiempo.

GÉMINIS

A géminis le encanta gastar, sin preocuparle de donde obtendrá más dinero. Son flexibles en cuanto a su vida se refiere. No estarán mucho tiempo en un empleo. Los géminis siempre encontraran una manera de hacer dinero, pero sin sacrificar su libertad. Son excelentes vendedores, tiene una habilidad de palabra asombrosa.

CÁNCER

La seguridad es lo más importante para ellos. La seguridad financiera es sumamente importante para ellos, por lo que tener un buen colchón en el banco es prioridad. Excelentes banqueros o gente de negocios. Ven el dinero como una medida de su valor y los hace sentirse poderosos. Les encanta hacer presupuestos y ver sus cuentas bancarias sanas.

LEO

Les encanta tomar riesgos, pero si las probabilidades están a su favor. Odian perder en todos los sentidos. Para leo el dinero existe para darles todo lo que desean, son extravagantes. Si las cosas no salen bien, son demasiado orgullosos como para pedir un préstamo a un amigo, siempre preferirán ir primero a un banco.

VIRGO

Excelentes administradores, evalúan la situación antes de gastar. Un negocio con un virgo correrá de manera suave, ya que la perfección en la administración es lo primero para un nacido en Virgo. Odian gastar de más, por lo que siempre tiene algo ahorrado en el banco.

LIBRA

Las cosas deben estar en balance con los libra. Odian hacer una mala decisión de compra, lo que los hace sumamente indecisos. Les gustan los lujos y el buen estilo. Hacer decisiones financieras no es algo que les agrade mucho. Gracias a su carisma , están acostumbrados a tener las cosas de manera fácil. Es común que limpien su cuenta bancaria por un artículo excepcional, como una pieza de arte.

ESCORPIO

Excelentes para manejar la presión. En los negocios no es conveniente interferir el camino de los escorpiones, muy seguramente saldrás perdiendo. Los escorpiones quieren dinero, no importa como llegue.

SAGITARIO

Aman gastar y generalmente tienen con qué hacerlo. Son considerados el signo con mejor suerte del zodiaco. No se preocupan por el dinero, por lo que gustan de las apuestas y arriesgarse en sus fianzas. Le mejor consejo para un sagitario es contratar un contador, pues manejar el dinero representa un gran fastidio para ellos.

CAPRICORNIO

Muy cautelosos cuando se habla de dinero. Tienden a ser pesimistas. Son los más listos en hacer y mantener su dinero. Tener dinero para un capricornio le da la sensación de mantenerse siempre en el juego, como trabajador duro y constante.

ACUARIO

Hacer dinero no está en las prioridades de un acuariano. Dejan pasar fácilmente oportunidades financieras, seguramente porque su mente siempre está enfocada a otros temas. Aun así son conservadores al memento de gastar su dinero, dispuestos a prestar pero esperan que se les pague a tiempo.

PISCIS

Gustan de gastar, pero los picisis son buenos con la administración del dinero. Aunque no es lo más importante para ellos, sus sueños los son, y muchos sueños requieren dinero para volverse realidad. Disfrutan estar rodeados de dinero porque les ayuda a sus causas. Tienen una habilidad mental que les ayuda a fácilmente hacer fortunas para su bienestar.