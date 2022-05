Si sos fanático de la astrología, DiarioShow.com te trae todas las novedades según tu signo zodiacal acerca del amor, la economía, la suerte, la amistad y todo tipo de vínculos personales y profesionales. ¡Conocé lo que te depara el destino y los astros!

ARIES

Amor: disparidad. Por un lado, busca una relación estable, pero, por otro, desea lanzarse a la diversión

TAURO

Amor: su ánimo brillará de alegría y hará una propuesta original. Su pareja lo acompañará en todo.

GÉMINIS

Amor: su actitud será protectora. Los obstáculos se disiparán y permitirán hacer las paces con ardor.

CÁNCER

Amor: descubrirá que el aliciente para la atracción en la pareja es la estabilidad. Saldrá de su guarida.

LEO

Amor: la vida doméstica será divertida. Su seducción aumentará para impactar en todo su entorno.

VIRGO

Amor: ante dos opciones, se inclinará por una relación sólida. Descartará lo alocado ante lo estable.

LIBRA

Amor: su seducción estará irresistible y eso atraerá a alguien que resultará ser una bella persona.

ESCORPIO

Amor: aleja la intolerancia y se concentra en lo atractivo del otro. Las cosas mejorarán pronto.

SAGITARIO

Amor: su ánimo cambiante pronto molestará a su pareja. Conviene armonizar deseos y deberes.

CAPRICORNIO

Amor: el encanto del momento lo convence y se anima a comprometerse con la persona soñada.

Los nacidos bajo este signo no son personas que te lo pondrán fácil. Los Capricornio son muy exigentes, tienen muy claro lo que quieren y lo que no, y les va a costar no buscarte un defecto. Eso sí, al apostar por ti, lo hacen de verdad.

ACUARIO

Amor: lo invadirá la necesidad repentina de vivir un romance permanente o una aventura alocada.

PISCIS

Amor: una actitud de su pareja dolerá, pero no impedirá el fuego del romance. Cálida reconciliación.