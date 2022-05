Por Gabo Luna

IG: @gaboluna_astro

Calma, por favor calma, que falta poco para que se ponga directo. Pero sin embargo todavía tenemos a Mercurio Retrógrado y eso puede llenarnos de malos entendidos, discusiones, personas del pasado que aparecen, fallas en las comunicaciones, rotura de aparatos electrónicos, entre otras situaciones similares.

Aries

No sos de dudar así que mejor que no empieces ahora. En lo laboral y en tus proyectos en general, la entrada de Júpiter y de Marte en Aries te llenara de energía y te dará el empujón que necesitás para concretar tus metas. En lo referido a la salud te recomiendo que intentes durante el día tomarte un tiempo de relax para aliviar el estrés y canalizar mejor este shock de energía que estás teniendo. Por el lado del amor, no es un mal momento pero es importante que si estás en pareja tengas en claro que es lo que ambos buscan, ya que debido a la cuadratura entre Venus y Plutón, el silencio aturde. Si no estás en pareja pero tenés sentimientos por alguien, no dudes en expresarlos ahora mismo.

Tauro

Momentos de inestabilidad, a veces hasta el Toro tiene que correr. Aunque la entrada de Venus en tu signo te dará una sensación reconfortante, también es cierto que heridas y fantasmas del pasado aparecerán. Aprovechá estas situaciones para fortalecerte y permitirte hacer esos ajustes que sabés que necesitás en tu vida. Es importante que tanto en la salud como en el trabajo prestes mucha atención a los cambios y tengas una actitud predispuesta a la acción. Situaciones imprevistas pueden generar tensiones en tu hogar.

Géminis

Movete que te sale fácil. Con la Luna en tu signo, date un tiempo para los afectos y fortalecer el vínculo con tu pareja y tu familia. Son momentos de grandes transformaciones, pero en tu caso tenés los astros a tu favor. Si estás buscando trabajo o esperás un ascenso, no dejes de intentarlo ya que la oportunidad que estás buscando está más cerca de lo que buscás. Para lo referido a la salud, es un momento perfecto para mover el cuerpo, ya que te hará muy bien energéticamente.

Cáncer

No lo olvides, lo primero es la familia. La posición actual de Venus te beneficia en lo económico y eso es muy positivo. Sin embargo, no te sobrecargues de tareas, porque el estrés te terminará agobiando sumado a que Marte y Jupiter te tendrán en un estado de aceleramiento que debés concientizar y evitar discusiones innecesarias en tu trabajo o con tu familia. Es un buen momento para entablar amistades o conocer a esa persona especial.

Horóscopo: ¿conocerás a esa persona especial?

Leo

Si hay mal de amores, bienvenidas las amistades. Tal vez las cosas en el área del amor no estén en su mejor momento, pero a vos, Leo, no hace falta que te den clases de amor propio, ya que conocés al León (o Leona) que tenés adentro. Es un buen momento para los vínculos sociales y laborales. Estás con muchísima energía y eso te ayudará enormemente en todo lo que te propongas.

Virgo

Calma, todos estamos cansados de Mercurio Retrógrado. Intentá que la entrada de Venus en Tauro te dé la tranquilidad y la posibilidad de disfrute que necesitás. Menos es más y en este momento todo puede ser un gran mal entendido. La Luna en Géminis no te ayuda mucho en este momento para la correcta transmisión de tus emociones, por eso es un día para que tengan en mente el refrán: "Calladito te ves más bonito".

Libra

Ya estás en el baile, asi que preparate para bailar. Libra, en tu caso la fuertísima energía de Júpiter y Marte te viene de frente. ¿Una invitación inesperada a salir, tal vez?. Si tenés pareja, estate preparado para cualquier tipo de propuesta, ya luego decidirás si te agrada la idea o no. Aprovechá que la Luna está en Géminis junto al Sol y dale rienda suelta a tus emociones. Y si hablamos de salud, amor es salud y con eso creo que lo entenderás todo.

Escorpio

Dale una chance al amor. El amor toca tu puerta, de repente y sin preguntar. Venus en Tauro se te pone literalmente enfrente, entonces es buen momento para iniciar una relación o para mejorar la que ya tenés. También es un momento favorable para los temas legales y con socios. Por el lado de la salud, un buen momento para hacer esos chequeos generales que venís posponiendo hace tiempo.

Horóscopo: dale una chance al amor.

Sagitario

Con más fe y optimismo que nunca. Claro que casi nunca te falta optimismo, pero es que la entrada de Júpiter (que gobierna tu signo) y Marte en Aries (un signo de Fuego como el tuyo) te tiene totalmente encendido. La Luna en Géminis se te puso enfrente y eso implica que tus emociones se movilicen mucho. En temas laborales, tus esfuerzos van a dar frutos y se demostrará que tenías razón en las decisiones que tomaste. Es un momento excelente para realizar ejercicios físicos o simplemente disfrutar del aire libre.

Capricornio

Con las piedras en el camino, construís un escalón más hacia la cima. Es probable que la entrada de Marte en Aries te genere algún tipo de conflicto en el área de tu hogar pero intentá sacar lo positivo de la situación y actuar con la serenidad necesaria para que las cosas marchen de la mejor manera. Por el lado del amor, Venus en Tauro te ayudará a sacar tu parte más romántica, dejate llevar por tu corazón, agradecerás este consejo.

Acuario

Todas las piezas del rompecabezas se van acomodando. Es cierto que viniste pasando situaciones un tanto restrictivas, pero tranquilo, lo mejor está por venir. Ese toque de suerte y recarga de energía que necesitás por fin toca tu puerta y se te abrirán posibilidades en lo laboral y lo económico. Ciertas tensiones en relación al área amorosa aparecen, asi que en ese sentido tomate las cosas con calma y evitá discusiones o malos entendidos.

Piscis

Antes de decidir, preguntate las cosas dos veces. A pesar de que te gusta vivir en tus mundos imaginarios, la realidad es que no es un buen momento para tomar decisiones importantes. Te sentís con mucha energía, pero si no querés que te pase como a Paulo Londra, chequeá todo tres veces antes de firmar cualquier cosa o confiar en alguien que te promete demasiado. Emocionalmente estás un poco revolucionada, asi que nada mejor que bajar un cambio, relajarte, meditar o ponerte a ver una serie en Netflix.

