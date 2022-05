Si te interesa la astrología, DiarioShow.com te trae todas las novedades según tu signo zodiacal acerca del amor, el dinero, la suerte, la amistad y todo tipo de vínculos personales y profesionales. ¡Conocé lo que te depara el destino y los astros para tu relación amorosa!

ARIES

Amor: sus dudas se resolverán cuando conozca a alguien y surja el romance.

TAURO

Amor: se embarcará en una relación que resultará ser un desafío día tras día.

GÉMINIS

Amor: si actúa con evasivas hará creer que tiene dudas. No dé lugar a confusiones.

CÁNCER

Amor: alguien ganará su confianza y expresará gestos de un acercamiento.

LEO

Amor: le invitarán a eventos donde su atractivo será percibido por alguien especial.

VIRGO

Amor: alguien nuevo impactará en su corazón y despertará una atracción desmesurada.

LIBRA

Amor: se resistirá a alguien que invade su privacidad pero comenzará a interesarle.

ESCORPIO

Amor: discordia porque le fastidiarán las críticas de su pareja. Surgen replanteos.

SAGITARIO

Amor: una situación confusa terminará y brotará la atracción que cree perdida.

CAPRICORNIO

Amor: aparecerá alguien que despertará su rasgo fogoso, pero vaya despacio, tenga cautela.

ACUARIO

Amor: una dulce noticia alejará la discordia y permitirá la reconciliación.

Acuario disfruta inventando esas originalidades que sólo se les ocurre a ellos y son tan creativos que no pueden evitarlo. No suelen ser muy efusivos, más bien tienen un carácter lineal, eso sí, en lo que les gusta se dejan el alma. Aunque no lo demuestren con facilidad, los acuarianos adoran a los suyos.

PISCIS

Amor: su pareja apoyará su actitud solidaria y eso mejorará todo en la intimidad.