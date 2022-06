Por Gabo Luna

IG: @gaboluna_astro

La Luna nueva se produjo en Géminis justo antes de pasar a Cáncer. A diferencia de la Luna llena, la Luna nueva es el comienzo del ciclo lunar y se produce cuando la Luna y el Sol están juntos en un mismo grado del zodiaco. Al haberse dado en Géminis, esto mejora en general todos los temas relacionados a las comunicaciones aminorando el efecto de Mercurio Retrógrado, que se pondrá directo el 5 de junio. A continuación, lunáticos, les dejo las claves para cada signo el día de hoy:

Aries

Gracias a esta Luna nueva, las cosas empezaran a fluir mejor. Surgen nuevas perspectivas y forma de ver las cosas. Momento de reflexionar y tomar conciencia del efecto de tus palabras y tus actos pueden generar en tus seres queridos. Pedir perdón es un acto de valentía y honor. No lo dudes más y haz lo correcto.

Tauro

Si algo te faltaba para que puedas decidir el rumbo de tu economía, ahora tenes, gracias a la Luna nueva, las ideas necesarias para decidir que rumbo es el mejor. Si tenes que usar la lapicera para estampar tu firma, te recomiendo esperar hasta el 5 de Junio que Mercurio se ponga directo. Mejor prevenir que curar.

Géminis

La luna nueva que inició en tu signo en combinación con su posición actual en Cáncer te invita a sincerarte con tus emociones. Hoy puede surgirte una gran idea, como una especie de revelación. No la pases por alto.

Cáncer

Hoy tal vez sientas ganas de esconderte por un rato del mundo en tu caparazón. La luna nueva te abre un sinfín de interrogantes y necesitas de ese tiempo de introspección para encontrar tus respuestas. Es mejor cancelar un plan que ir igual con mala cara.

Horóscopo: hacer una introspección.

Leo

Para vos esta Luna nueva traerá una revelación sobre tu círculo social. Como diría Moría Casan, nos sacamos las caretas. No todo lo que brilla es oro, así que es una oportunidad para separar la paja del trigo.

Virgo

Es momento de entender que es lo que está frenando tu expansión y de pensar en tus planes a futuro. La Luna nueva te hará pensar más claramente en tus ambiciones. Enfoca toda tu voluntad en esa dirección.

Libra

En tu caso, la Luna nueva te trae claridad sobre tu vocación, tus creencias y tu filosofía. Si estabas con ganas de viajar, aprovecha este momento para planificarlo ya que te brotarán las ideas.

Horóscopo: planifica vacaciones.

Escorpio

Esta Luna nueva es el momento perfecto para que saques el escorpión que tenes adentro y tengas esa charla pendiente. Vos más que nadie sabes que para construir, primero hay que expulsar todo lo que está podrido.

Sagitario

Si estás en pareja pero no están casados hoy es un día que puede ser muy especial. Si te llega la propuesta, no olvides poner cara de sorpresa. Si no estás con nadie, alguien nuevo puede aparecer en tu vida.

Capricornio

Momento de cambios en tu trabajo. Si tenes propuestas para mejorar tu ámbito laboral, no dudes en hablar con tus superiores. Que se escuche tu voz.

Acuario

La Luna nueva despertó tu creatividad y tu niño interior está muy inquieto. Hablando de niños y de creaciones, si estás en pareja es posible que tengas que andar pensando en pañales y canciones de cuna.

Piscis

Un día de mucha carga emocional te espera por delante donde podrás conectar con tus sentimientos más profundos. Tu casa será un lugar agradable el día de hoy.

