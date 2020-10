Si bien la infidelidad no diferencia a las personas por su signo del zodiaco, según la astrología parecería que algunos signos tienden a ser más infieles que otros. Eso es lo que indicaría un nuevo informe que se realizó sobre los usuarios de Argentina. Según el estudio, los más infieles son Capricornio y Acuario en el caso de los hombres y Aries en el caso de las mujeres.

Capricornio: la gran sorpresa del estudio

El resultado que más sorprendió del relevamiento: Capricornio es el signo más infiel entre hombres y mujeres. ¿Por qué sucede esto? Los capricornianos son personas muy estables, que confían ciegamente en las relaciones a largo plazo, monógamas. Encuentran serias dificultades a la hora de abrirse con otras personas, de contar su intimidad, por lo que se asume que difícilmente puedan caer ante la tentación. Sin embargo, según la astrología, los capricornianos tienen una naturaleza despreocupada y fría por lo que traicionar no sería un gran problema. Su discreción es lo que les permite llevar adelante sus aventuras y les permite llevar sus relaciones extracoyugales de forma relajada y sin expectativas a largo plazo.

Tauro: los proclives a la confusión

Por lo general, a los taurinos les gusta tener parejas románticas y hedonistas, es un signo que se caracteriza por ser leal. Una vez que se enamoran de una persona, apuestan en serio y trabajan para cuidar ese vínculo. Sin embargo, la estabilidad amorosa de tauro se ve amenazada si siente demasiada química con un tercero y fácilmente confunda sus sentimientos. Las relaciones extraconyugales para los taurinos no se dan por diversión, sino que tienden a depositar expectativas y buscan sentirse correspondidos por el amante.

Los más infieles: las arianas y los acuarianos

Las mujeres más propensas a tener una aventura son de Aries, mientras que los hombres son de Acuario. Aries, Leo y Sagitario son signos de fuego, por lo que generalmente las personas de estos signos se encuentran atraídas a la infidelidad.

Particularmente a las arianas les gusta seducir, llamar la atención y sentirse deseadas. Sin embargo, al igual que los capricornianos, las relaciones extracoyugales son para distenderse y no las proyectan a largo plazo. Los hombres acuarianos, por su parte, no pueden evitar caer en las tentaciones. Cuando están en una relación, suelen desconectarse fácilmente de la persona con la que están. Normalmente no se comprometen del todo, por lo que buscan involucrar sus sentimientos con quienes estén dispuestos a aceptarlos como son. Este signo está acostumbrado a llevarse con personas que tengan y vivan con una gran pasión. En ocasiones, terminan volviéndose amantes de sus amigos más cercanos.

Los resultados de este estudio de la consultora Gleeden se realizaron en base a una muestra de más de 12 mil personas pertenecientes a Argentina y México.