El papá de Jesica, Horacio Cirio, habló de su situación actual y sorprendió a todos al pedir el perdón de su hija en diálogo con Crónica HD para el programa "El run run del espectáculo" y expresó: "Es de buen cristiano lo que estoy haciendo, tengo mil llamados de gente religiosa que me dice 'estamos haciendo cadenas de oraciones por tu hija, por Martín, por tu nieta'".

En cuanto a las disputas que se presentaron anteriormente, el padre expresó: "Es que han pasado muchas cosas que me han sobrepasado, muchos malos momentos, mucha necesidad de tenerla a ella al lado, mucha bronca, tantos cumpleaños, tantos días del Padre sin saber nada, pero, lógico, yo entiendo la situación, fui muy hostil, también, entonces, sí, claro que me arrepiento".

Asimismo, sobre un posible perdón por parte de su hija, Horacio indicó: "Esa pregunta se la tendrían que hacer a ella, si puede haber un perdón, estaría buenísimo, uno se equivoca en muchas cosas y en caliente dice muchas cosas. No me reprocho nada como padre, porque hasta el último día que yo estuve al lado de ella, jamás fui un padre ausente. Siempre estuve a su lado, siempre trabajé, nunca pedí más que lo mío, pero no era hablar de eso, nunca reclamé plata, sólo mi casa".