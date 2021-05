Luego de largos días de silencio y del dictado de un bozal legal a los medios de comunicación, Horacio Cabak decidió hablar sobre el escándalo de infidelidad del que fue acusado por su esposa, Verónica Soldato.

Tras 27 años en pareja, Soldato confirmó en forma pública el fin de la relación y los nombres sobre supuestas terceras en discordia no tardaron en aparecer. La bomba explotó cuando Ángel de Brito contó con detalles lo sucedido entre el modelo y la mujer.

El periodista tuvo conocimiento de la situación ya que fue la misma Verónica quien le contó por Whats App que encontró en el celular de Cabak contundentes pruebas de más de una infidelidad con distintas mujeres. A partir de allí el conductor de "La Jaula de la Moda" estuvo en el ojo de la tormenta.

Horacio Cabak y Verónica Soldato.

Tanto fue así que Cabak salió al cruce de Jorge Rial, Mariano Iúdica, Rocío Oliva y se defendió más de una vez de todas las versiones que circulaban. Hasta recurrió a la Justicia y consiguió un bozal legal para que los medios no puedan difundir su vida privada.

Desde allí optó por guardar silencio acerca del escándalo hasta el sábado por la noche cuando se lo vio en "PH, Podemos Hablar" y soltó toda la verdad. Cuando Andy Kusnetzoff invitó al "punto de encuentro" a quienes habían llorado en los últimos días, Cabak no dudó en dar un paso al frente y abrió su corazón sobre su situación con la madre de sus tres hijos.

El panelista de "Polémica en el Bar" recordó su internación por coronavirus y contó: "Ahí lloré de emoción y de la alegría. Y a continuación tuve una semana impensada". La polémica con Soldato tuvo lugar justo después de recibir su alta por Covid-19 y regresar a su hogar.

"¿Vos estuviste casado como treinta años?", preguntó Kusnetzoff, y Cabak lo corrigió: "Estoy en pareja hace 27 años", remarcando el tiempo presente en el verbo. "Venían piñas de lugares insospechados. Las cosas se empezaron a acomodar a lo largo de la semana y el viernes la Justicia determinó que la vida privada de las personas es la vida privada", aseguró.

Además, expresó: "Durante el fin de semana tuve la oportunidad de abrazar a mis hijos, de hablar con ellos y de abrazar a mi mujer. Y después de haber abrazado a los cuatro, solito, lloré como correspondía llorar".

También recordó su lucha contra el Covid: "Tenés que estar en mis zapatos para saber cómo se reacciona después de todo lo que pasé. Yo soy un sobreviviente, pude haberme muerto por covid. Cuando tomé noción sentí que no podía desperdiciar un minuto de mi vida".

"Estamos reacomodándonos a lo que pasó, se movieron un montón de cosas. Se hizo una cosa demencial de mi vida privada, y en realidad, cualquier error que yo haya cometido tengo que buscar la forma de subsanarlo", reconoció acerca de las fuertes acusaciones de Soldato.

Y agregó de cara al futuro: "Espero que mi vida sea mejor a lo que venía siendo y mi mujer y mis hijos forman una parte imprescindible de mi vida. En este momento, lo único que me imagino un futuro en mi casa, con mi familia y con mis hijos".

Todos los invitados de "PH, Podemos Hablar".

"Siempre fuimos muy unidos, y esa unión, esa forma pensar en el futuro, y cuidar a nuestros hijos y cuidarnos nosotros está en mi cabeza y está en la cabeza de mi mujer. Es cuestión de encontrar la forma de encaminar, entender qué pasó, explicar qué pasó y pensar en el futuro", reflexionó.

Por último, Pía Slapka, también invitada al ciclo, quiso saber: "Si te ponés en el lugar de tu mujer, ¿la entendés?". Sorprendido por la pregunta, Cabak respondió: "La reacción de mi mujer me sorprendió, mucho, pero la entendí. Me sorprendió completamente, podría haber esperado cualquier reacción. A ella le salió esa. La entendí y después me explicó".