Horacio Cabak y Sofía Jujuy Jiménez formaron una dupla de conducción durante el verano en el ciclo “Informados de todo” que se emitió por la pantalla de América TV.

Luego de atravesar una crisis de pareja muy mediática con su esposa, el panelista de "Polémica en el Bar" volvió a estar en el centro de la atención con la publicación de un audio en el que se refiere a su ex compañera. Hubo ciertos momentos de tensión al aire que no dejaron la relación laboral en buenos términos.

Hace algunas semanas, Jujuy había revelado que no había estado cómoda en el programa que compartieron. Además de mencionar que hubo oportunidades en las que se marchó a su casa llorando, la modelo recordó: “Hubo situaciones que no estuvieron buenas. No la pasé bien”.

Durante una emisión de “Intrusos”, se presentó un audio de Cabak en el que habla de manera despectiva sobre su compañera. “Hoy me confrontó al aire, en un momento del móvil. Estaban hablando todos al mismo tiempo, entonces ella me mira y me dice 'somos todos equipo. Tenemos que hablar'”, comenzó el periodista.

Uno de los fragmentos más fuertes de la nota de voz que se reveló agrega: “Ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo, porque yo soy el único que te está cuidando en el aire”. El experimentado conductor no tuvo piedad y la mencionó de una manera cuestionable: “Son muchas actitudes que está haciendo, zorrita, pisar, meterse en una nota, preguntar pelotud…”.

El malestar de Cabak era notable, algo que se notó en algunos momentos al aire. “¿No lees un diario? ¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”, termina el audio que deja expuesta la mala relación que mantuvieron con Jujuy en los meses que duró el programa.

