Unas semanas antes de que explotara el escándalo de las infidelidades de Horacio Cabak tras 27 años de relación y tres hijos con Verónica Soldato, el reconocido conductor estuvo hospitalizado en terapia intensiva después de contagiarse coronavirus que terminó derivando en una severa neumonía bilateral.

Si bien Cabak siempre aseguró que "no sabía dónde se había contagiado", Yanina Latorre sorprendió a todos en "Los ángeles de la mañana" al presentar la polémica versión de que el periodista de América TV se contagió Covid-19 después de estar en contacto con su amante.

Latorre reveló que Cabak se contagió Covid-19 de su amante.

“A ella no le duele tanto la infidelidad sexual. Creo que es muy difícil que después de 27 años él haya podido tapar su personalidad. Hay tantas cosas, tanto nombre tapado. Por ahí lo del teléfono, yo no sé si es tan así. Un tipo que es así, que tiene tantas cosas, no te da tan fácil el celular”, expresó la angelita en LAM.

Ángel de Brito relfexionó que “por eso Horacio tenía todo con clave”, pero Latorre no se quedó atrás y lanzó la bomba: “Sí, pero justo se había olvidado de borrar todo. Yo creo que en su dolor lo que más influye es el tema del Covid”.

Verónica Soldato negó la posibilidad de una futura reconciliación con Cabak.

“Ella sufrió mucho por su internación. Verónica desde la clínica sufría por si él iba a volver o no, porque todo el mundo tiene la fantasía de que te internan y te morís. Estás entubado y todo eso”, agregó sobre los sentimientos de Soldato.

.

Además, Latorre reveló el insólito accionar del conductor mientras que estaba internado: “Horacio mandaba fotos desnudo. También hay una cuestión: él todo el tiempo dice ´no sé en dónde me contagié´ y pareciera ser que se contagió con una amante. Yo creo que a ella la saca más toda esa situación que el polvo con otra mina”.

“Pareciera ser que justamente, 6 días antes de que él empezara con síntomas de Covid, habría unos audios en donde él se habría encontrado en un hotel con alguien, para hacer unas fotos. Era el verso que metía él, como es modelo esa era la coartada. Y a los 6 días de eso, él habría aparecido con síntomas”, concluyó en El Trece.