La escandalosa separación de Horacio Cabak y su esposa Verónica Soldato, con quien estuvo 27 años y tuvo tres hijos, sorprendió a más de uno.

La mujer lo acusó de serle infiel con varias mujeres y aseguró que le encontró chats y fotos en su teléfono mientras el conductor estuvo internado por coronavirus.

Una de las señaladas como supuesta tercera en discordia fue Belén Lanosa, vestuarista de famosos. La joven y el conductor intercambiaron varios likes y sugestivos mensajes en las redes sociales, pero Cabak se encargó de desmentir la información.

Belén Lanosa fue señalada como la supuesta amante de Horacio Cabak.

"Lo único que voy a decir de la persona de la que se estuvo hablando, Belén, es que fue mi vestuarista durante años, es mi vestuarista y es compañera nuestra de Polémica de todos los días", manifestó en "Polémica en el Bar" y agregó: "Se la agarraron con ella no entiendo por qué, el único vínculo que me une a ella es dos likes en Instagram porque es mi vestuarista y le puse dos likes en dos fotos, de buena onda".

Y continuó en su defensa: "Todos acá la conocemos a Belén, durante todo el día la responsabilizaron de cosas que no existen, la agredieron, le adjudicaron cosas que nada que ver. Es una compañera. Una amiga de años, cuyo vínculo es netamente laboral. La conozco hace 10 años. No tiene que ver con mi vida privada, pero sí con su vida expuesta en una situación que no tiene nada que ver".