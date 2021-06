Luego de la sorpresiva despedida a "Polémica en el Bar", Horacio Cabak confirmó que fue echado del ciclo. A través de un fuerte descargo en las redes sociales, el panelista disparó contra la producción.

Este jueves, el modelo compartió en sus redes sociales un escueto pero contundete mensaje acerca de su salida del programa de América y llamó mucho la atención. "Adiós Polemica en el Bar. Gracias por todo", manifestó en su cuenta de Twitter. Ante la ambigüedad del comentario rápidamente comenzaron a circular teorías acerca de lo sucedido.

.

Una de las versiones aseguraba que se trató de una decisión de común acuerdo entre Cabak y el productor del ciclo, Gustavo Sofovich. Pero el panelista se encargó luego de echar por tierra esa teoría.

"Con Horacio no pasó nada. Tuvimos una charla, ya lo veníamos hablando hace unos días. Polémica es una familia en la que muchos se han ido y han vuelto. Entre los dos quedamos muy bien, es la verdad, nunca en Polémica es un adiós definitivo. No pasó nada", reveló el productor a PrimiciasYa.

Horacio Cabak se despidió de " Polémica en el bar"

Otras voces hablaban acerca del malestar que generó la visita de Cabak a "PH, Podemos Hablar" luego de su escandalosa separación con Verónica Soldato. El también conductor de "La Jaula de la Moda", visitó el programa de Andy Kusnetzoff y contó varios detalles sobre su situación marital, lo que no le habría gusta a Mariano Iúdica.

En un nuevo mensaje en su perfil, Cabak se manifestó contundente y se descargó contra las autoridades de "Polémica en el Bar" y desmintió la palabra de Sofovich: "No Renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. NO hubo respeto. No hay códigos. Simple".