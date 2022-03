Con emociones sinceras y el privilegio de estar en vivo realizando un gran homenaje en "La Peña de Morfi" a su conductor y productor, Gerardo Rozín, fallecido el viernes 11 de marzo a los 51 años, más de cincuenta artistas lo recordaron en un programa que pasará a la historia por la gran cantidad de testimonios, todos muy emotivos.

El programa especial que emitió Telefé contó con Jesica Cirio, Zaira Nara y Julieta Prandi a cargo de la emisión. Esta vez, el set de "La Peña" recibió a quienes fueron sus compañeras al frente de la pantalla y a diversos artistas, colegas y amigos.

Hacia el final de la emisión su equipo laboral contó con qué se quedaban de Gerardo Rozín. Jesica Cirio: "Era un amigo, confidente y alguien con quien podía contar todos los días. Me quedo con la última charla, quería estar bien para un video para hoy, para el arranque de 'La Peña' que no lo pudo hacer".

Eugenia Quibel, su mujer, lo recordó así: "Lo busqué hoy todo el programa y lo encontraba en las pantallas nada más, y no me alcanza, me quedo con sus abrazos, cuidado, contención, experiencia, consejos, viajes, charlas y su amor". Roberto Peloni: "Con la gran inteligencia, buen gusto y gentileza con la que me abrió las puertas".

Chantal Abad: "Con su sensibilidad, capacidad para llorar, emocionarse e inteligencia". Entre sus amigos del medio estuvieron Reynaldo Sietecase y Luis Rubio, además de Roberto Moldavsky, Romina Manguel, Alejandro Tantanian, Tomas Pashkus, además de los padrinos del programa, Jairo y Sandra Mihanovich.

Mirá el emotivo video del homenaje a Gerardo Rozín en "La Peña de Morfi"