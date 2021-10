Hilda Bernard es conocida por ser la villana de muchas de las telenovelas y festeja sus 101 años. A pesar de sus personajes de "mala" es una de las actrices más queridas y reconocidas del país. Su carrera arrancó en 1941, con tan sólo 21 años debutó en el Teatro Nacional Cervantes, en donde interpretó a una vendedora de empanadas en la obra Martín Fierro.

Un año más tarde, conocería los radioteatros, en donde realizaría más de mil emisiones. En ese momento todavía no existía la televisión, por esa razón la actriz se refugió en la radio durante 16 años. Dos de sus grandes obras fueron: "No quiero vivir así" y "Alguien para querer" transmitidas en "Radio El Mundo", donde hizo sus primeros pasos.

Hasta el momento no había interpretado a las villanas hasta que apareció el cine, una década después de su debut. Interpretó a Don Napy en la película "Mala gente". Poco a poco, fue apareciendo la televisión y la primera novela que realizó fue "Esos que dicen amarse". Guión que ya conocía a la perfección ya que lo había hecho en una radio novela junto a Fernando Siro.

Con más de siete décadas de carrera, la actriz expresó que hizo 50 programas de televisión, más de 20 películas y otras tantas obras de teatro. Lamentablemente, en el 2014 tuvo que dejar de lado su carrera artística ya que sufrió un ACV. Para su suerte, logró salir adelante pero debido a algunas secuelas se vio obligada al abandono de su profesión.

Hilda Bernard en sus inicios.

En el 2015, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina le dio un Martín Fierro a la Trayectoria y la actriz emocionó con el discurso que dio sobre el escenario cuando se acercó a recibir la estatuilla. "Gracias APTRA por este gesto tan generoso. Me hacía mucha falta en este momento estas caricias. Yo me había propuesto trabajar hasta los 100 años, no me faltan tanto, me faltan cinco nomás, pero cayó este ACV que me hizo daño a la garganta, se me achicaron las cuerdas vocales y me hizo daño en las piernas", dijo la actriz el día de su homenaje.

Luego de superar otro obstáculo como la pandemia y contraer COVID-19, la actriz se encuentra festejando sus 101 años rodeada de amor y de personas que tanto quiere.