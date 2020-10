A partir de su participación en "Bienvenidos a bordo", Hernán Drago se convirtió en uno de los hombres más codiciados del momento. El modelo disfruta de su soltería y juega a través de la pantalla con su sensualidad.

Luego de su separación con Bárbara Cudich, aparecieron fuertes rumores que vincularon al galán con Alejandra Maglietti. No obstante, él siempre evita referirse a su vida amorosa y por el momento es una gran incógnita su presente amoroso.

.

Sin embargo, en las últimas horas, el panelista dejó ver uno de sus costados más atrevidos y lejos del pudor habló de sus encuentros sexuales. En comunicación con Juan Etchegoyen para "Mitre Live", Drago reveló cuál fue el lugar más insólito donde concretó un momento íntimo.

"El lugar más cómodo para tener sexo es una cama king size y el más incómodo, entiendo, porque no pasé por esa experiencia pero sí tengo amigos que lo intentaron más de una vez, que es más fantasía que otra cosa me decían, es en el mar", detalló.

En ese sentido, consideró que "se supone que se tiene que estar con el agua hasta el cuello para que nadie vea, pero se supone que se dan cuenta. Vienen las olas, te pegan. Es más la sensación de lo loco de estar haciendo eso ahí pero no se disfruta. Es más incómodo que la mierd...". Y agregó: "Tuve un amigo que lo intentó tres veces y las tres veces fueron fallidas".

En cuanto a su experiencia personal, reveló: "El lugar más exótico a la hora del sexo fue en las cercanías de un mar pero atrás de un médano. No fue en el médano que es 100 por ciento arena. Había una mezcla en donde el médano se junta con el bosque y hay una mezcla de pasto y árboles... No es en la arena revolcándote y terminas hecho una milanesa. No era en ese contexto".

"No fue lo que la gente está pensando. No se llegó a concretar el 100 por ciento por la incomodidad. Mi incomodidad pasaba por lo mental. Me divierte un poco pero no me parece que te tengas que exponer a semejante riesgo", confesó. Consultado por si lo volvería a hacer, respondió: "Nunca digas nunca", cerró entre risas.