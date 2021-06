Hernán Drago siempre fue conocido en el mundo de la moda, pero desde que arribó a "Bienvenidos a Bordo" tomó mucha más popularidad y, en la actualidad, es una de las figuras del espectáculo más queridas por el público.

Por ese mismo motivo es que algunos partidos políticos lo tuvieron en cuenta para que realice campañas en apoyo de ellos. Sin embargo, el modelo fue reacio a aceptar las propuestas de ese tipo que recibió. "Espero por muchos años no involucrarme en la política y no me gustaría relacionarme con ninguna bandera, me ofrecieron varias veces y me ofrecieron mucho dinero para hacer un spot en las últimas elecciones pero hay cosas que el dinero no compra", sostuvo en diálogo con Juan Etchegoyen en "Mitre Live".

A Drago le ofrecieron un millón y medio de pesos por estar 15 segundos en un spot. No obstante, omitió revelar el nombre del partido político.

.

"Me pegó como diciendo 'si esto pasan por mí, deben decir que salgo 3 millones de pesos'. Funciona así y me importa muy poco lo que me ofrecieron. No pasaba por el importe. No me cerraba ni de un lado ni del otro cobrar un cheque de la política que no se sabe de dónde viene", concluyó.