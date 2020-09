Después de una cuarentena muy introspectiva y de mucho trabajo para Hernán Drago, el modelo declaró que tiene un deseo muy grande de volver a la localidad que él considera como su lugar en el mundo: Bariloche.

A pesar de la notoriedad que ganó durante este período, el mediático se separó de Bárbara Cudich después de más de 20 años juntos. Además, se contagió de coronavirus, por lo que tuvo mucho tiempo para pensar en sus deseos y aspiraciones.

Hernán Drago se abrió y reveló un profundo deseo.

"Eso es un emprendimiento para mí. Ese es mi lugar en el mundo, es dónde aspiro a irme a vivir en un futuro ya cercano, dentro de 5 o 6 años", declaró respecto a su deseo de mudarse al sur argentino en diálogo con Alejandro Fantino.

"Cuando fui de viaje de egresados, a los 18 años, uno va con otra cabeza, porque vas pensando en tu compañerita, pasarla bien... En mi caso, yo me enamoré del lugar y me prometí pasar mucho tiempo. Siempre fui muy amante de la naturaleza y después, cuando la conocí a Barbi, que fue mi mujer durante 20 años, empezamos a frecuentar y me enamoré del lugar. Tengo la cabaña en el cerro Otto, es la última, allá bien arriba, y tiene una vista soñada”, manifestó sobre su juventud en la popular ciudad de la Patagonia argentina, lugar donde ahora tiene una casa.

Drago habló de su profesión y de la muerte

Por otra parte, Drago reflexionó sobre su postura ante la muerte: "Me refiero a lo interno, a lo que sentís y no te podés hacer el gil, porque sabes que todos los caminos de tu vida sin que tenés que ir por ahí. Yo tengo muy claro que quiero ir a morir allá y cuando me pregunta ‘¿Vos naciste ahí?’ Respondo que no, que nací en el lugar equivocado, pero que voy a morir en el correcto. Por eso te digo que me quiero ir a vivir allá con 50, 52 pirulos. Me quiero ir en plenitud, no a los 75 años que empezás con problemas, quiero ir a disfrutar”, cerró.