Este, sin lugar a dudas, es un año en el que Cristina Pérez tiene protagonismo no sólo como periodista, debido a su sello personal y al cruce que recientemente mantuvo con el presidente de la Nación, sino porque además se separó de su joven pareja, el empresario texil Marcos Yoel Frure, luego de estar más de un año juntos.

Cuando reconoció la crisis, había señalado: "Uno sabe que los amores tienen un ciclo -explicó-. Ese ciclo puede durar 10, 20, 50 años. O menos. Pero no hay que vivir ese momento como un fracaso". Y a la vez que dijo no arrepentirse de la decisión tomada, explicó: "Lo nuestro tiene que ver con los proyectos personales de cada uno, que a veces hacen eclosión en la vida. Pero nunca dejo de atreverme al amor, porque nos mejora, nos transforma y nos hace valientes. Uno tiene que estar anhelante del amor. Siempre".

Dicho esto, trascendió que el modelo y panelista de "Pampita online" Hernán Drago, también separado, estaría coqueteando con la conductora de " Telefé noticias". "Es linda e interesante". Recordemos que él atraviesa un gran presente profesional y, pese a que está separado de Bárbara Cudich, recientemente anunció que tiene una muy buena relación con la madre de sus hijos, Luka y Lola. En algún momento de este periodo de cuarentena Drago había alquilado un departamento a tan sólo unas cuadras de donde viven sus hijos, pero luego decidió volver a convivir, "porque la casa es muy grande y cada uno tiene su habitación; pero compartimos almuerzos y cenas con mis hijos y Bárbara".

El modelo se encuentra soltero pero convive con su ex.

Los primeros indicios de que algo podría suceder a nivel sentimental entre Drago y Pérez se intensificaron cuando él describió un tipo de mujer que encaja perfectamente con las cualidades de la compañera de Barili: "El físico, no lo voy a negar, me tienen que gustar para intentar algo, pero también la cabeza, porque eso es importante en la continuidad". Al mismo tiempo, dijo que las mujeres están "muy muy lanzadas", sobre todo en las redes sociales. "Me ponen ¿una vez que pase la cuarentena podemos ir a tomar un café?". Invitado a "LAM", Hernán confesó que muchas famosas le escriben permanentemente a su Instagram personal, haciéndole propuestas formales, y fue Yanina Latorre la que lanzó la incógnita de que podría ser la conductora de " Telefé noticias".

No cabe duda de que es una de las figuras más populares del momento, ya que cada vez que aparece al aire de "Bienvenidos a bordo" es tendencia en Twitter. Su belleza y su carisma lo convierten en uno de los solteros más codiciados. Veremos si se animan en breve a compartir el primer café en el canal. O en el departamento de Cristina. Todo puede ser.