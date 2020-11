Con 60 años de trayectoria profesional y protagonista excluyente de grandes e inolvidables momentos de nuestra radiofonía, el legendario Héctor Larrea, anunció este viernes, a los 82, su retiro definitivo de los medios de comunicación y lo hizo precisamente durante el transcurso de su ciclo "El carromato de la farsa", que se emite por Radio Nacional.

Expresó Larrea en este sentido: "Mucha gente va a decir: "Este tipo se cree importante y va a decir lo que va a decir. Bueno, quiero decirles que ayer (por el jueves) después de un encuentro interesante con mis médicos, mi psicólogo, mis familiares más cercanos, mis amigos más cercanos, resolví ponerle fin a esta carrera de más 60 años. Por lo tanto, el 31 de diciembre termina "El carromato de la farsa", a lo mejor sigue por otro lado, pobre. Pero sí termino mi carrera de 60 años, en la que hubo breves interrupciones, aunque nunca hubo un mes de vacaciones; lo máximo fueron 20 días", afirmó el también conductor de "Gardel por Larrea", ciclo que se emite los domingos por Radio Nacional.

Y prosiguió dando más detalles de la decisión adoptada: "Ayer le comuniqué oficialmente al gerente artístico de la emisora, al entrañable amigo Martín Jiménez, que ya no cuente conmigo para el 1º de enero del año próximo. Agradezco los ofrecimientos reiterados de la emisora para continuar, lo agradezco eternamente, pero ya es hora con 60 años de trabajo y 82 de edad de quedarme en casa. Eso quería que lo supieran ustedes".

Luego se dio cita la mención referida a los agradecimientos: "Quiero agradecerles, compañeros míos, quiero agradecerles a los oyentes, esta amabilidad que han tenido durante tantos años de hacer mi vida más feliz. Ojalá yo en pequeña escala haya hecho para algunos un momento de la vida más feliz".

Pionero absoluto en la radio argentina, todos lo respetan.

Cabe recordar que en junio pasado, Larrea había subrayado que "con más de 80 años no hago planes a largo plazo. En consecuencia, voy resolviendo mes a mes, mientras no haga papelones ni diga tonterías no me retiro". También en esa oportunidad, el hombre de varios medios de comunicación destacó: "No haría un último programa. Haría un penúltimo; la radio es aire y con el aire se va todo y no vuelve, así que simplemente trabajaría como todos los días". Además, manifestó: "Sólo espero no irme mal, quiero irme conforme, contento y agradecido".

En tren de recuerdos, en 1967, Héctor Larrea inició el programa radial "Rapidísimo", que permaneció 30 años, pasando por las radios El Mundo, Continental y Rivadavia. Y produjo varias innovaciones: incluyó tango, canciones melódicas y folklore.