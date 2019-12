@perez_daro

"Cocineros Argentinos" cumplió diez años y afronta un desafío: en nuestro país la crisis ha vaciado las heladeras y alacenas de muchos, por lo que hacer un programa para cocinar es una tarea doblemente difícil. DiarioShow.com charló con Luciano García, repostero de vocación y conductor de ocasión, hoy en la pantalla de la TV Pública.

"Para mí es un honor ser parte del programa, justo este año. Este es un año de renovación, un aire nuevo en el que cada profesional orienta la cocina federal de Argentina con su impronta. Es un año en el que más que un programa de entretenimientos es un programa de servicios", expresó Luciano sobre su emoción y expectativa por este cambio.

Luciano García en "Cocineros Argentinos".

Cree que la popularidad del programa tiene que ver con dos cosas: en primer lugar, el compromiso con la audiencia, que es muy grande porque "es gente que ama la gastronomía, muchos profesionales, y amas de casa, madres, padres, abuelas y abuelos que sin duda cocinan mucho más rico que nosotros, entonces la vara es alta. Todos los colegas también quieren estar, eso es un honor". Además, siente que "antes la figura del cocinero estaba enmarcada en lo profesional, y no lo cotidiano. La idea de ´Cocineros´ es trasladar la gastronomía a todos los días y a todas las casas. Hay gente que te dice que se animó a hacer una torta de chocolate, o alguna carne, cosas que para nosotros no son muy complejas, pero para otros sí. Que te agradezcan porque los ayudaste no solo a cocinar, sino el hecho de que se animaron, es muy lindo".

Entre los objetivos que el equipo se plantea dentro del programa, García destacó: "Entender qué quiere la gente, pero también qué necesita. Uno concibe la cocina desde lo que quiere hacer para comer, alguna rica pasta por ejemplo, pero hay que entender que a veces uno trabaja con lo que tiene, con lo que haya en la heladera, el argentino tiene que aprender a mirar lo que hay. También es importantísimo pensar en el bolsillo de la gente y la manera de comer, ahora cocinamos con menos grasa, fuimos adaptándonos a los cambios de la alimentación, ahora se busca mucho comer rico y sano. Lo mismo sucede con el vegetarianismo y el veganismo. Educamos mediante la cocina, y eso significa incluir nuevas propuestas".