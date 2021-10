" Bake Off 2021" tuvo su última emisión antes de la gala de eliminación, que significará la salida del cuarto participante. Más allá de las preparaciones que realizaron los integrantes del programa en la prueba sorpresa, lo que llamó la atención en las redes sociales fueron una serie de intercambios que hubo en el reality de pastelería.

Es evidente que Facundo es uno de los competidores preferidos por parte de los televidentes. El joven cordobés se destaca por sus postres como también por su carisma, algo que divierte a los jurados y a Paula Chaves. La conductora no oculta su buen trato con él, por lo que despertó algunas sospechas.

.

Si bien el cambio del formato de semanal a diario marcó una baja en las mediciones del rating, todavía tienen a muchas personas pendientes en Twitter. Por eso, una teoría comenzó a circular entre los fanáticos del ciclo de Telefe que no estaba dentro de los planes de nadie. A raíz de los divertidos intercambios entre la conductora y el participante, crecieron los rumores de un posible flechazo entre ambos.

Una charla muy recordada fue cuando Facundo consultó por el olor a pescado en el estudio, algo que puso incómoda a la modelo. Sin embargo, la emisión del miércoles mostró una divertida conversación en la que ambos cuidaban el abatidor para que las preparaciones no pierdan el frío. Como si fuera poco, la noche del jueves los volvió a mostrar muy cercanos.

no sé quien está más bueno si paula o facundo #BakeOffArgentina



pic.twitter.com/SUmtRJtre8 — Mᥱᥣ (@perfectIycmiIa) October 7, 2021

Que terrible ship el de Paula Chaves y Facundo yo que ella voy a buscarlo así #BakeOffArgentina pic.twitter.com/uVRgndr0Zh — Lau (@Luzbeliiito45) October 8, 2021

"¿Vos te casarías ahora?", preguntó la conductora al acercarse a la isla del pastelero, en compañía de Pamela Villar. Ante la sorpresa, la respuesta fue un rotundo no y agregó: "No tengo un peso partido a la mitad, ¿qué me voy a casar?". Luego de una explicación de su postre que no convenció a la jurado, hubo otro comentario.

Siento que entre Facundo y Paula Chávez hay algo #BakeOffArgentina — 〰️Ⓜ️ELℹ️〰️ (@Melitala92) October 8, 2021

El duo de facundo y paula chavez que se formo para cuidar el abatidor amo#BakeOffArgentina pic.twitter.com/fF6xA5dEa0 — Tefi con H ⎊ ����|| TEEN WOLF MOVIE (@StephiS7) October 7, 2021

"Se bloqueó, chau. Le dijimos lo del casamiento y lo bloqueamos. Ahi quedó", explicó entre risas Chaves al marcharse. La devolución al postre fue positiva, ya que convenció a los jueces pero volvieron a vivir un entretenido momento. "¿Te dan ganas de casarte?", le preguntó la conductora al finalizar. Sin embargo, no ocultó su cansancio: "¿Por qué me preguntás esas cosas, Paula?".

Cabe recordar que la conductora del reality de Telefe está en pareja con Pedro Alfonso, con quien formó su familia hace años. Hasta el momento, son solo comentarios de los televidentes en las redes sociales.