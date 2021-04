En la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie" apareció Michelle Salas, hija del artista, y precisamente en el tercer episodio uno de los puntos clave es el vínculo que tiene con la joven, ya mayor de edad, tras 11 años sin tener contacto con ella. Este hecho generó dudas sobre la relación real que tiene el "Sol" con sus tres herederos.

Luis Miguel se convirtió en padre a los 19 años, cuando su carrera estaba en pleno ascenso. Michelle, fruto del amor entre el artista y la actriz Stephanie Salas, nació el 13 de junio de 1989.

En sus primeros años, el ídolo tuvo un gran vínculo con su primogénita desde su nacimiento hasta que cumplió tres años de edad. Este es un gran cambio respecto a lo que se cuenta en la ficción, ya que en la historia no se hizo mención de la niña y solo apareció en la segunda temporada cuando ya era una nena más grande.

A medida que Michelle crecía, el padre no aparecía y no la reconoció como su hija, a pesar de que en la farándula mexicana todos sabían sobre su parentesco. Padre e hija se reencontraron recién en 2007, cuando Michelle tenía 16 y ella se acercó al artista para conocer sus motivos para no reconocerla.

Fue entonces que "Luismi", que en ese momento estaba en pareja con Aracely Arámbula (madre de sus otros dos hijos), le pidió a su representante y amigo, Alejandro Asensi, que iniciara los trámites de filiación para otorgarle el apellido.

Tras ellos vivieron una relación más cercana, y hasta vivió junto a él, su madrastra, Aracely y sus dos hermanos recién nacidos en Estados Unidos. Miguel Gallego Arámbula nació en enero de 2007 y Daniel en diciembre de 2008.

El vínculo de Michelle y su papá se quebró cuando Alejandro, uno de los hombres de confianza de Micky y su mano derecha durante una década, comenzó a salir con su hija. Varios paparazzis, tomaron fotos de ambos en diferentes citas, por lo que el vocalista decidió echar a Asensi.

Tiempo después, el vínculo parecía recomponerse, pero varias fuentes aseguran que la joven se enojó con su padre nuevamente por cómo mostró su vínculo en la serie. Según Stephanie, ni los hechos ocurrieron como se cuenta en la serie, ni la relación con ella fue casual, y al ver esto, Michelle se lo habría recriminado a Luis Miguel.

En tanto, si bien Miguel y Daniel gozaron de una familia "normal" en los primeros años de su vida, tras la separación de Aracely en 2009, el músico dejó de tener relación con ellos y ni siquiera aportaba dinero para su manutención.

Aracely con Daniel y Miguel, cuando eran pequeños.

Recién en 2013 Arámbula fue a la justicia para demandar alimentos y, tras muchos años de batalla legal, en 2019 habían retomado conversaciones para arreglar la situación financiera y el régimen de visitas.

Según contó Aracely en una entrevista, los chicos no extrañan a su padre y encontraron en su abuelo materno la figura paterna que necesitan. Así lo expresó en una nota: "Mis hijos están felices, están en una familia muy unida y una familia divina que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amor que la verdad no extrañamos nada".

“El tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos".

A pesar de hacer público su drama familia, la actriz hace una tarea muy grande para evitar que se difundan fotos de los adolescentes, aunque ha subido imágenes suyas a su cuenta de Instagram, siempre tapándoles las caras.

Hace un tiempo, en una entrevista televisiva, Arámbula dijo que no necesitaba de la pensión de su ex porque sus hijos se encontraban bien económicamente pero le envió un duro mensaje: “El tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”.