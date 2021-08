En medio de la escandalosa separación con Benjamín Vicuña, la China Suárez fue denunciada por estafa por una vecina del barrio privado donde vivió durante su relación con Nicolás Cabré.

La actriz de 29 años deberá enfrentar la causa en la Justicia ya que la mujer reclamó el robo de 22 metros cuadrados de su propiedad como parte de un negocio inmobiliario. Lo cierto es que la China quiere vender la casa que le corresponde por parte de su relación con el actor y Rufina, la hija que tienen en común.

.

La también madre de Magnolia y Amancio, los pequeños que comparte con el chileno de quien se separó en los últimos días, fue acusada por la señora de no respetar el acuerdo de palabra que alcanzaron acerca de aquellos metros cuadrados.

En "Los Ángeles de la Mañana" Yanina Latorre reveló que la vecina de nombre Santa "se enteró que estaban vendiendo sin avisarle". "Habían quedado que, el día que vendiera, le cedía los metros y se los pagaba, o se los devolvía. Todo fue de palabra y la China lo sabía", declaró. Pero nada de eso ocurrió y al no poder resolver el conflicto la mujer decidió recurrir a las vías legales.

La China y Vicuña se habrían separado después de una crisis.

"Yo nunca reclamé nada porque teníamos una buena relación con Cabré pero ahora está vendiendo la casa y todo este manoseo que empezó el año pasado con el 'te compro la casa, te la alquilo...', me hizo mover y buscar otra cosa. Yo se la vendía, no tenía problema, no estaba en mis planes en ese momento vender pero si era una buena oferta... Pero ne entretuvo, le dije que había metros míos que me gustaría solucionarlo de buena manera, como gente adulta y no hubo forma", confesó la mujer en un audio transmitido en el ciclo.

En ese sentido cuestionó que la ex "Casi Ángeles" le ofreció menos plata de lo que corresponde: "Me quiere dar la mitad de lo que me corresponde y no se lo voy a aceptar. Estamos hablando de 12 mil dólares, no de 50 mil".

Además recordó cómo fue la relación con la China en el barrio desde el principio: "Me mudo ahí con mis dos hijos y los únicos que vivíamos en ese barrio eran Nicolás Cabré que vivía solo, otra vecina y yo".

Y siguió con el relato: "Después Nicolás se casa, vive con Soledad Fandiño muchos años, luego se divorcia. Luego se casa con Eugenia Tobal, se divorcia y se va a vivir con la China, hasta que se queda ella en la casa cuando se separan. Ahí ella vive un tiempo y pasa David Bisbal. Ella no vivió con Benjamín en esa casa, él iba y venía".